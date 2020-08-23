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HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Gustavo Scarpa sürprizi
23.08.2020 - 10:22 | | Takvim

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Gustavo Scarpa sürprizi

Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor, ofansif orta saha pozisyonuna sürpriz bir ismi düşünüyor.

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Gustavo Scarpa sürprizi
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Trabzonspor transferde gözünü kararttı...

Brezilya basınında Eto Guerra'nın haberine göre Karadeniz Fırtınası, Brezilya Ligi ekibi Palmeiras forması giyen Gustavo Scarpa ile ilgileniyor.

Trabzonspor'un 26 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Palmeiras ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden ve ofansif orta saha olarak oynayan Sparca, 2020 yılında forma giydiği 9 maçta 1 gol 1 asist kaydetti. Bu arada savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Yordan Osorio'yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililerin bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Zenit'te geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. Trabzonspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio, stoper mevkiinin yanı sıra ön liberoda da görev yapabiliyor.

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Transfer haberleri | Trabzonspordan Gustavo Scarpa sürprizi

Trabzonspor Çalışmalarını Sürdürüyor

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