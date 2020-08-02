Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Jemerson için Monaco'ya teklif!

Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Trabzonspor'un bir süredir Monaco'da forma giyen Brezilyalı stoper Jemerson ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili Portekiz basınından gelen son haberlerse taraftarları bir hayli heyecanlandıracak cinsten.

Record Gazetesi'nin bugün okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Bordo Mavililer, teknik direktör Niko Kovac'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Jemerson için Monaco kulübüne teklifte bulundu. Haberde piyasa değeri 4,8 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcu için önerilen bonservis bedelinin ise henüz açıklığa kavuşmadığı belirtildi.

11 milyon euro bonservisle gelmişti

Atletico Mineiro altyapısından yetişen ve Ocak 2016'da 11 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan sağ ayaklı stoper Jemerson, Monaco'nun yeni teknik direktörü Niko Kovac tarafından kamp kafilesine dahil edilmedi ve transfer listesine kondu. 27 yaşındaki Jemerson, geçen sezon 15 maça çıktı.