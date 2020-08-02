Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Jemerson için Monaco'ya teklif!
02.08.2020 - 19:09 |

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Jemerson için Monaco'ya teklif!

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, defansını güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavili ekip, Monaco forması giyen Jemerson'u kadrosuna katmak için Fransız temsilcisi ile görüşmelere başladı.

ABONE OL

Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Trabzonspor'un bir süredir Monaco'da forma giyen Brezilyalı stoper Jemerson ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili Portekiz basınından gelen son haberlerse taraftarları bir hayli heyecanlandıracak cinsten.

Record Gazetesi'nin bugün okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Bordo Mavililer, teknik direktör Niko Kovac'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Jemerson için Monaco kulübüne teklifte bulundu. Haberde piyasa değeri 4,8 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcu için önerilen bonservis bedelinin ise henüz açıklığa kavuşmadığı belirtildi.

11 milyon euro bonservisle gelmişti
Atletico Mineiro altyapısından yetişen ve Ocak 2016'da 11 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan sağ ayaklı stoper Jemerson, Monaco'nun yeni teknik direktörü Niko Kovac tarafından kamp kafilesine dahil edilmedi ve transfer listesine kondu. 27 yaşındaki Jemerson, geçen sezon 15 maça çıktı.

Transfer haberleri | Trabzonspordan Jemerson için Monacoya teklif

Transfer haberleri | Trabzonspordan Jemerson için Monacoya teklif

    Bursaspor taraftarından TFF'ye tepki
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Formula 1'de Hamilton yarışı patlak lastikle kazandı!
      Formula 1'de Hamilton yarışı patlak lastikle kazandı!
    2. Beşiktaş transfer haberleri | Sandro Wagner futbolu bıraktı!
      Beşiktaş transfer haberleri | Sandro Wagner futbolu bıraktı!
    3. Superbike'ta Toprak Razgatlıoğlu üst üste ikinci kez podyuma çıktı
      Superbike'ta Toprak Razgatlıoğlu üst üste ikinci kez podyuma çıktı
    4. Son dakika transfer haberleri | Max Kruse'ye Almanya'dan 2 talip!
      Son dakika transfer haberleri | Max Kruse'ye Almanya'dan 2 talip!
    5. Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste ikinci kez podyuma çıktı
      Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste ikinci kez podyuma çıktı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - TFF'den Adana Demirspor açıklaması

    Son dakika - TFF'den Adana Demirspor açıklaması

    Son dakika - Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edileceğini açıkladı!

    Son dakika - Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edileceğini açıkladı!

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a tebrik telefonu

    Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a tebrik telefonu

    Sıradaki Haber