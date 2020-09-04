Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Trabzonspor'dan stoper harekatı! İngiltere'den...
04.09.2020 - 09:22 |

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan stoper harekatı! İngiltere'den...

Geçen sezon savunmada yaşanan krizleri bu yıl yaşamak istemeyen Trabzonspor; Aston Villa forması giyen Kortney Hause'u transfer etmek üzere olduğu öğrenildi.

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan stoper harekatı! İngiltere'den...
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da stoper arayışları hızlandı. Kadrosunu; Muhammet Taha Tepe, Anıl Başaran, Marlon, Flavio, Anders Trondsen ve Stiven Plaza gibi isimlerle güçlendiren Fırtına'da; gözler savunmacı transferine çevrildi.

Şampiyonluk için; Egdar le, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majid Hosseini, Manuel Da Costa gibi isimleri yeterli görmeyen bordo-mavililer, tandemi güçlendirmek istiyor. Yapılan transferlerin ardından harcama limitine takılan bordo-mavililer, bedelsiz ya da kiralık isimlere yöneldi. Bu yüzden Vitor Hugo transferinde; el frenini çeken Fırtına, 29 yaşındaki Sambacı'nın transferinde önemli yol kat etse de; harcama limiti bordo-mavililerin eli kolunu bağladı.

Vitor Hugo transferini şu an için rafa kaldıran Trabzonspor'un bu uğurdaki çalışmaları sürüyor. Stoper bölgesine nokta atışı transfer yapmak isteyen bordo-mavili yönetim, kiralık isimleri gündemine aldı. Bu transfer döneminde; Güney Amerika'yı yakın markaja alan Fırtına, İngiltere pazarını da yakından takip ediyor.

Asist Analiz'in haberine göre teknik direktör Eddie Newton'ın hâkim olduğu yer olan Ada'dan oyuncularla flört halinde olan bordo-mavililer, Aston Villa'lı Kortney Hause için girişimlerini sıklaştırdı. Şu anki durumda; satın alma yapamayan Trabzonspor yönetimi, Londra ekibinin kapısını kiralama teklifiyle çaldı.

KORTNEY HAUSE KİMDİR?
Futbol kariyerine; West Ham United altyapsından yetişen 25 yaşındaki savunmacı, profesyonel hayatına Wycombe'de başladı. Sırasıyla Wolverhampton ve Gillingham'da forma giyen Hause, 2014-15'te Wolves'e döndü. 2018-19'un devre arasında Aston Villa'ya kiralanan İngiliz savunmacı, 2019-20 sezonun başında 3 milyon 400 bin Euro'ya Londra ekibine transfer oldu.

Aston Villa'da; 1,5 yılda toplam 35 maça çıkan Kortney Hause, 2 kere gol sevinci yaşadı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Arda Turan golle döndü, sosyal medya yıkıldı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Tolgay Arslan bombası! Ezeli rakip...

Transfer haberleri | Trabzonspordan stoper harekatı İngiltereden...

Trabzonspor Çalışmalarını Sürdürüyor

Jimmy Durmaz'dan müthiş gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Beşiktaş'ta N'Koudou'ya 'Kulüp bul' talimatı
    Transfer haberleri | Beşiktaş'ta N'Koudou'ya 'Kulüp bul' talimatı
  2. NBA play-off'larında Toronto Raptors, son saniye basketiyle kazandı
    NBA play-off'larında Toronto Raptors, son saniye basketiyle kazandı
  3. Transfer haberleri | Trabzonspor'dan stoper harekatı! İngiltere'den...
    Transfer haberleri | Trabzonspor'dan stoper harekatı! İngiltere'den...
  4. Transfer haberleri | Galatasaray'da Marcao kalıyor!
    Transfer haberleri | Galatasaray'da Marcao kalıyor!
  5. Transfer haberleri | Fode Koita, Beşiktaş için Kasımpaşa yönetimiyle görüştü
    Transfer haberleri | Fode Koita, Beşiktaş için Kasımpaşa yönetimiyle görüştü



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Galatasaray, Jozwiak ve Moder için yeniden harekete geçti

Transfer haberleri | Galatasaray, Jozwiak ve Moder için yeniden harekete geçti

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Sosa Rizespor maçında yok

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Sosa Rizespor maçında yok

Transfer haberleri | Quaresma'nın yeni adresi belli oldu

Transfer haberleri | Quaresma'nın yeni adresi belli oldu

İstanbul'da şölen zamanı

İstanbul'da şölen zamanı

Sıradaki Haber