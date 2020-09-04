Transfer haberleri | Trabzonspor'dan stoper harekatı! İngiltere'den...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da stoper arayışları hızlandı. Kadrosunu; Muhammet Taha Tepe, Anıl Başaran, Marlon, Flavio, Anders Trondsen ve Stiven Plaza gibi isimlerle güçlendiren Fırtına'da; gözler savunmacı transferine çevrildi.

Şampiyonluk için; Egdar le, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majid Hosseini, Manuel Da Costa gibi isimleri yeterli görmeyen bordo-mavililer, tandemi güçlendirmek istiyor. Yapılan transferlerin ardından harcama limitine takılan bordo-mavililer, bedelsiz ya da kiralık isimlere yöneldi. Bu yüzden Vitor Hugo transferinde; el frenini çeken Fırtına, 29 yaşındaki Sambacı'nın transferinde önemli yol kat etse de; harcama limiti bordo-mavililerin eli kolunu bağladı.

Vitor Hugo transferini şu an için rafa kaldıran Trabzonspor'un bu uğurdaki çalışmaları sürüyor. Stoper bölgesine nokta atışı transfer yapmak isteyen bordo-mavili yönetim, kiralık isimleri gündemine aldı. Bu transfer döneminde; Güney Amerika'yı yakın markaja alan Fırtına, İngiltere pazarını da yakından takip ediyor.

Asist Analiz'in haberine göre teknik direktör Eddie Newton'ın hâkim olduğu yer olan Ada'dan oyuncularla flört halinde olan bordo-mavililer, Aston Villa'lı Kortney Hause için girişimlerini sıklaştırdı. Şu anki durumda; satın alma yapamayan Trabzonspor yönetimi, Londra ekibinin kapısını kiralama teklifiyle çaldı.

KORTNEY HAUSE KİMDİR?

Futbol kariyerine; West Ham United altyapsından yetişen 25 yaşındaki savunmacı, profesyonel hayatına Wycombe'de başladı. Sırasıyla Wolverhampton ve Gillingham'da forma giyen Hause, 2014-15'te Wolves'e döndü. 2018-19'un devre arasında Aston Villa'ya kiralanan İngiliz savunmacı, 2019-20 sezonun başında 3 milyon 400 bin Euro'ya Londra ekibine transfer oldu.

Aston Villa'da; 1,5 yılda toplam 35 maça çıkan Kortney Hause, 2 kere gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor Çalışmalarını Sürdürüyor