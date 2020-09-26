Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kararı!
26.09.2020 - 10:54 | | SABAH

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kararı!

Fransız kulübünün 12 milyon Euro’nun yanı sıra 3 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren teklifine soğuk bakan bordomavililerin yanıtı; 20 milyon Euro ve yüzde 20 satış payı şeklinde oldu

Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kararı!
ABONE OL

Uğurcan Çakır için 12 milyon Euro net, 3 milyon bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren bir paketle Trabzonspor'un kapısını çalan Rennes'e olumsuz yanıt verildi. Resmi teklife cevap veren bordo-mavililer, Uğurcan'ın bu rakamlara bırakılmayacağını, beklentilerinin 18 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan %20 pay olduğunu iletti.

GERI ADIM ATMIYORLAR
Rennes cephesi ise bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu ve ortalama bir rakama transferin bitirilmesi gerektiğini menajerler aracılığıyla iletse de yönetimin şu ana kadar geri adım atmadığı da öğrenildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transferde büyük kriz! Fenerbahçe anlaşma sağladı ama...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Burak Yılmaz ilk golünü attı Fransa'yı salladı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başakşehir 3'te 0 çekti! Okan Buruk krizi...

Transfer haberleri | Trabzonspordan Uğurcan Çakır kararı

Atılay Canel: Haddimizi bilerek devam edeceğiz
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Ahmet Çalık ve Sadık Çiftpınar, Konyaspor'a transfer oluyor
    Transfer haberleri | Ahmet Çalık ve Sadık Çiftpınar, Konyaspor'a transfer oluyor
  2. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  3. Ali Sami Yen'de 1 milyar 298 milyon TL’lik derbi
    Ali Sami Yen'de 1 milyar 298 milyon TL’lik derbi
  4. Inter - Fiorentina maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Inter - Fiorentina maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  5. Beşiktaş'tan son dakika Lens ve Larin kararı!
    Beşiktaş'tan son dakika Lens ve Larin kararı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Boston Celtics pes etmedi

Boston Celtics pes etmedi

Menemenspor’da İzzet Erdoğan bombası

Menemenspor’da İzzet Erdoğan bombası

Son dakika | Ali Koç'tan sürpriz Galatasaray kararı!

Son dakika | Ali Koç'tan sürpriz Galatasaray kararı!

Nereden nereye! Belhanda kalıyor...

Nereden nereye! Belhanda kalıyor...

Sıradaki Haber