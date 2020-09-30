Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Umut Meraş için resmi teklif!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Umut Meraş için girişimler başladı. Bordo mavili yönetim, Fransa'da Le Havre takımında forma giyen oyuncunun transferi için teklifini yaptı.

Futbol Arena'nın haberine göre; Fransız ekibi, 1 yıllık kiralama teklifini kabul ederse Umut Meraş bordo mavili kulübe imza atacak. İki kulüp arasında devam eden görüşmelerde satın alma opsiyonu konusu da gündemde.

Geçtiğimiz sezon Le Havre kulübüne transfer olan 24 yaşındaki milli futbolcu, Fransız kulübünde 25 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.