Transfer haberleri | Trabzonsporlu Ebrar, İstanbulspor'da

TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor, Trabzonspor'un genç oyuncusu Tayyip Ebrar Cumur'u 2 yıllığına kiraladı. Kısa süre içinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Trabzonspor altyapısında yetişen ve 2018 yılında 5 yıllık sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki futbolcuyu özellikle İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çok istediği öğrenildi.

Tekke'nin gelişim kaydedeceğine inandığı bir isim olması nedeniyle Ebrar Cumur'un 2 yıllık süreyle kiralandığı öğrenildi. Trabzonspor altyapısında öne çıkan isimlerin başında gelen ofansif orta saha oyuncusu İstanbulspor ile resmi sözleşme imzalayacak.

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