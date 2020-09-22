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22.09.2020 - 11:58 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Transfer haberleri | Trabzonsporlu Ebrar, İstanbulspor'da

TFF 1'inci Lig temsilcisi, bordo-mavili takımın genç oyuncusunu kiraladı.

Transfer haberleri | Trabzonsporlu Ebrar, İstanbulspor'da
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TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor, Trabzonspor'un genç oyuncusu Tayyip Ebrar Cumur'u 2 yıllığına kiraladı. Kısa süre içinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Trabzonspor altyapısında yetişen ve 2018 yılında 5 yıllık sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki futbolcuyu özellikle İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çok istediği öğrenildi.

Tekke'nin gelişim kaydedeceğine inandığı bir isim olması nedeniyle Ebrar Cumur'un 2 yıllık süreyle kiralandığı öğrenildi. Trabzonspor altyapısında öne çıkan isimlerin başında gelen ofansif orta saha oyuncusu İstanbulspor ile resmi sözleşme imzalayacak.

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