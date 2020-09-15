Transfer haberleri | Trabzonspor'un anlaştığı Benik Afobe İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Kongolu forvet Benik Afobe, Türkiye'ye geldi.

Transfer çalışmalarına devam eden Bordo-mavililer, Stoke Cityli Benik Afobe'yi Türkiye'ye getirdi. Londra'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen Afobe, daha sonra akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.

Kongolu oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra da bordo-mavili kulüple sözleşme imzalayacak.

DENİZLİSPOR MAÇINDA SAHADA

Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak Benik Afobe'nin Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor karşısında sahada olması bekleniyor.

AFOBE İÇİN ŞU ANA KADAR 40.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENDİ

İngiltere'de ilk olarak Arsenal'den Wolverhampton'a 2.5 milyon euroya transfer olan Afobe için Bournemouth bir yıl sonra 13 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 2018 yılında yeniden Wolverhampton'a dönen Kongolu için bu sefer ödenen bonservis bedel ise 11.5 milyon euro oldu.

Son olarak 2019 yılında Championship ekibi Stoke City 13.5 milyon Euro bedelle Benik Afobe'yi kadrosuna kattı. Golcü oyuncu geçen sezonu kiralık olarak aynı ligdeki Bristol City'de tamamladı.