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11.08.2020 - 08:42 | | Fanatik

Transfer haberleri | Trabzonspor'un Elneny atağı

Ndiaye’nin yerine Elneny’yi renklerine bağlamaya çalışan Trabzonspor, mutlu sona yaklaşıyor.

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Ndiaye'nin ayrılmasının ardından Trabzonspor yönetimi, Elneny atağını sürdürüyor...

Uzun süredir Mısırlı yıldız ile pazarlık halinde olan Bordo-Mavililer, önemli mesafe katetti. Beşiktaş ’ın da kiralamak istemesine rağmen yıllık ücretini karşılamakta zorlandığı 28 yaşındaki ön libero için Trabzonspor 1.5 milyon euroluk garanti maaşı gözden çıkartmıştı.

Transfer haberleri | Trabzonsporun Elneny atağı

Elneny’yi takımdan düşünmeyen kulübü Arsenal ise 1 yıllık kiralama konusunda sıkıntı yaratmıyor. Elneny işinde ufak pürüzler çözülürse sözleşmede satın alma opsiyonun da yer alması bekleniyor.

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