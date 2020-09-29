Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer Haberleri | Trabzonspor'un yeni yıldızı Chelsea'den!
29.09.2020 - 12:18 |

Transfer Haberleri | Trabzonspor'un yeni yıldızı Chelsea'den!

Stoper transferi için arayışta olan Trabzonspor, genç Chelsea oyuncusu Jake Clarke-Salter'e yöneldi.

Transfer Haberleri | Trabzonspor'un yeni yıldızı Chelsea'den!
ABONE OL

Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi... Stoper mevkisinde sorun yaşayan ve transfer için girişimlerini hızlandıran Trabzonspor, Chelsea'nin U23 takımında forma giyen İngiliz Jake Clarke-Salter'ı transfer etmek istiyor.

Genç stoperle Trabzonspor'un yanı sıra Club Brugge de ilgileniyor. Clarke-Salter, daha önce Championship ekibi Birmingham'ın formasını giydi.

Chelsea taraftarları ise hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda ikiye bölündü. Bir kısım taraftar, Clarke-Salter'ın Club Brugge'e giderek daha çok deneyim kazanabileceğini söylüyor.

Bir grup taraftar da bu sezon Chelsea'den Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Baker'ın yanına gitmesi gerektiğini düşünüyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başakşehir'de deprem! Yönetime bildirdi..
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Konyaspor mağlubiyetin ardından flaş Domagoj Vida gelişmesi!

Transfer Haberleri | Trabzonsporun yeni yıldızı Chelseaden

Trabzonspor'un yeni transferi: Diabate

    Eski F.Bahçeli yenge formunu koruyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Trabzonspor'un yeni yıldızı Chelsea'den!
      Transfer Haberleri | Trabzonspor'un yeni yıldızı Chelsea'den!
    2. Mert Yılmaz Antalyaspor'da
      Mert Yılmaz Antalyaspor'da
    3. Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş'ta savunma sınıfta kaldı
      Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş'ta savunma sınıfta kaldı
    4. THY Avrupa Ligi'nde rekor Real Madrid'de
      THY Avrupa Ligi'nde rekor Real Madrid'de
    5. THY Avrupa Ligi'nin en başarılı Türk takımı Fenerbahçe
      THY Avrupa Ligi'nin en başarılı Türk takımı Fenerbahçe



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika | Marius Sumudica'ya transfer onayı şartıyla olay teklif

    Son Dakika | Marius Sumudica'ya transfer onayı şartıyla olay teklif

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final heyecanı yarın başlıyor

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final heyecanı yarın başlıyor

    Beşiktaş, eski oyuncularından vazgeçemiyor

    Beşiktaş, eski oyuncularından vazgeçemiyor

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Güçlü bir Trabzonspor hedefine doğru hızla yürüyoruz"

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Güçlü bir Trabzonspor hedefine doğru hızla yürüyoruz"

    Sıradaki Haber