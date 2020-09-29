29.09.2020 - 12:18 |
Transfer Haberleri | Trabzonspor'un yeni yıldızı Chelsea'den!
Stoper transferi için arayışta olan Trabzonspor, genç Chelsea oyuncusu Jake Clarke-Salter'e yöneldi.
Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi... Stoper mevkisinde sorun yaşayan ve transfer için girişimlerini hızlandıran Trabzonspor, Chelsea'nin U23 takımında forma giyen İngiliz Jake Clarke-Salter'ı transfer etmek istiyor.
Genç stoperle Trabzonspor'un yanı sıra Club Brugge de ilgileniyor. Clarke-Salter, daha önce Championship ekibi Birmingham'ın formasını giydi.
Chelsea taraftarları ise hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda ikiye bölündü. Bir kısım taraftar, Clarke-Salter'ın Club Brugge'e giderek daha çok deneyim kazanabileceğini söylüyor.
Bir grup taraftar da bu sezon Chelsea'den Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Baker'ın yanına gitmesi gerektiğini düşünüyor.
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