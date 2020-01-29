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29.01.2020 - 19:08 |

Transfer haberleri | Tunay Torun resmen Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transfer haberleri | Tunay Torun resmen Çaykur Rizespor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun'u kadrosuna kattı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalayan Karadeniz ekibinin Fenerbahçeli Alper Potuk'la da ilgilendiği biliniyor.

Yapılan açıklama şöyle:

Çaykur Rizespor’umuz Medipol Başakşehir Kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Tunay Torun ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunay Torun’a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ

Transfer haberleri | Tunay Torun resmen Çaykur Rizesporda

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