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09.09.2020 - 13:57 | | DHA

Transfer Haberleri | Turgutluspor'da 2 imza daha

MİSLİ.com 2. Lig'e 5 yıl aradan sonra döneceği yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Turgutluspor, 23 yaşındaki sol bek Yusuf Acer'i kadrosuna dahil ederken kaleci Fatih'le de 3 yıllığına nikah tazeledi.

Transfer Haberleri | Turgutluspor'da 2 imza daha
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Altınordu'da profesyonel olan Yusuf, geçen sezonun ilk yarısını Süper Lig'de Çaykur Rizespor, ikinci yarısını ise kiralık olarak 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan BŞB Erzurumspor'da geçirdi. Daha önce performansıyla birçok Süper Lig kulübünün listesinde olup sakatlığı nedeniyle geçen sezon 5 kez forma giyen oyuncu, Irlamaz Tesisleri'ndeki kulüp binasında, Belediye Başkanı Çetin Akın ve Kulüp Başkanı Taner Kestaneci'nin de katılımıyla düzenlenen imza töreninde 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Turgutluspor'a başarılı olmak için geldiğini söyleyen Yusuf Acer, takımı hak ettiği yerlere getirmek için mücadele vereceklerini belirtti. Genç oyuncuya başarılar dileyen Belediye Başkanı Akın da Turgutluspor’un sezona hazır ve güçlü bir şekilde gireceğine inandığını, Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ile birlikte Turgutlululara yakışır bir takım kurmak için çalıştıklarını söyledi. Kırmızı-siyahlılarda geçen sezon 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan kadronun en önemli isimlerinden olan 24 yaşındaki kaleci Fatih, finalde seri penaltı atışlarında takımının kupayı almasına büyük katkı sağlamıştı.

Transfer Haberleri | Turgutlusporda 2 imza daha

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