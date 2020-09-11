Transfer Haberleri | Vedat Muriqi, özel uçakla Roma yolcusu

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, yeni macerası için İtalya'nın yolunu tutuyor. Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü, pazar günü saat 10.00'da Atatürk Havalimanı'ndan Roma'ya özel uçakla gidecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla sözleşme imzalayacak

Sarı lacivertliler çarşamba günü Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti.

FENERBAHÇE NE KADAR KAZANACAK?

Lazio, Muriqi transferi için Fenerbahçe'ye bonservis bedeli için 17,5 milyon euro+ bonuslar şeklinde, toplamda 20 milyon 350 bin euro ödeyecek. Yapılan anlaşmanın bonuslarında ise, Lazio'nun 5 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 1 milyon euro, grup aşamasına kalması halinde 1 milyon euro ücret yer alıyor..

Öte yandan Vedat Muriqi'nin Avrupa'da bir kulübe transferi halinde yetiştirme bedeli olarak ödenmesi gereken 850 bin euro tutarındaki ücreti de Lazio karşılayacak. Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euro bonservisle transfer edilen Muriqi için, Karadeniz ekibi de bonservis gelirinden yüzde 15 pay alacak. Bu tutar ise Fenerbahçe tarafından ödenecek.