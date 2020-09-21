Transfer haberleri | Vida'yı Beşiktaş'tan Roma bile sökemiyor!

SERDAR SARIDAĞ

Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden daha önce gelen transfer tekliflerini geri çevirerek, her fırsatta Türkiye’de çok mutlu olduğunu söyleyen Domagoj Vida, Roma’dan gelen son öneriyi de kabul etmedi. Hırvat stoperin bu tutumu, golcü ve sağ bek transferine odaklanan yönetimi maddi anlamda daha da zora soktu.

Yıllık 3 milyon 400 bin euro kazanan Vida ile yüksek maliyeti yüzünden yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncunun gitmesi halinde forvet transferinde elini güçlendirmek istiyor. Ancak Vida’nın tavrı yönetimin adeta elini kolunu bağlıyor.

Her transferde limit engeli nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve bu nedenle bazı isimleri elinden kaçıran Beşiktaş Yönetimi, Vida ile bir kez daha görüşerek son kararını soracak. Vida gibi Adem Ljajic’ten de kurtulmanın hesapları içerisinde olan siyah-beyazlılar, bu oyuncunun aldığı 3 milyon 300 bin euroyu ödemekte sıkıntı yaşıyor. İki oyuncu için gelecek tekliflere açık olan yönetim, ayrılık konusunda Vida ve Ljajic’i bir türlü ikna edemiyor.

Bu arada siyah-beyazlılar, Vida ve Ljajic gibi bir türlü takımdan ayrılmaya yanaşmayan Douglas ve Mirin’le de ikna görüşmelerini sürdürüyor. Hem limitte yer açmak hem de yabancı futbolcu kontenjanını boşaltmak isteyen yönetimin, Nazım Sangare’nin son anda gelmekten vazgeçmesi yüzünden kontenjan konusunda bir sıkıntıyla daha karşı karşıya kaldığı ifade edildi.