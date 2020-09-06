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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Vincent Aboubakar'ın flaş Beşiktaş isteği!
06.09.2020 - 22:17 |

Transfer haberleri | Vincent Aboubakar'ın flaş Beşiktaş isteği!

Transferde son dakika... Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Vincent Aboubakar'ın siyah-beyazlı takımdan alacağı ücrete ilişkin banka garantisi talep ettiği aktarıldı.

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Beşiktaş, forvet arayışları kapsamında eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlamıştı. Porto'nun yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Aboubakar'ın Beşiktaş'a gelmeye istekli olmasına rağmen transferde son anda bir pürüz yaşandığı aktarıldı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre Kamerunlu golcü, Beşiktaş'tan teminat talebinde bulundu. Ödemelerde bir sıkıntı yaşamak istemediğini aktaran Aboubakar'ın, alacağı ücrete ilişkin bir banka garantisi istediği aktarıldı. Söz konusu talep sonrası ise transferin zora girdiği belirtildi.

2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve 38 maçta attığı 19 golle başarılı bir performans ortaya koyan Aboubakar, Porto'da yaşadığı sakatlık sonrası ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Teknik direktör Sergio Concecaio'nun planları arasında yer almayan Aboubakar için Beşiktaş yönetiminin de bir sağlık raporu talep ettiği aktarılmıştı.

Transfer haberleri | Vincent Aboubakarın flaş Beşiktaş isteği

Transfer haberleri | Vincent Aboubakarın flaş Beşiktaş isteği

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