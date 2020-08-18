Transfer haberleri | West Bromwich Albion ve West Ham United, Caiçara'nın peşinde

West Bromwich Albion ve West Ham United, Başakşehir'in Brezilyalı sağ bek oyuncusu Junior Caiçara'nın transferi için Başakşehir'le görüşmelere başladı. Sport Wtiness'da yer alan habere göre, Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion hafta sonu Caiçara transferi için Medipol Başakşehir ile görüşme gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir'le 1 yıl sözleşmesi kalan Caiçara'nın Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığı ve tekliflere açık olduğu ifade edildi. Başakşehir'in Caiçara için 3 milyon Euro istediği belirtildi. İngilere'de West Ham ve West Bromwich'in dışında İspanya'dan Real Betis ve Rusya'dan Zenit kulüplerinin de Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiği fakat Caiçara'nın Premier Lig'de oynamak istediği ifade edildi.

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