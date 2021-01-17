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17.01.2021 - 17:21 | | Fanatik

Transfer haberleri | Yunus Mallı'ya 3. Lig'den talip!

Trabzonspor'un listesinde yer aldığı iddia edilen Yunus Mallı'ya Almanya 3. Ligi'nde mücadele eden Türkgücü Münih talip oldu.

Transfer haberleri | Yunus Mallı'ya 3. Lig'den talip!
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Trabzonspor'un Wolfsburg forması giyen milli oyuncumuz Yunus Mallı ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Yunus Mallı için sürpriz bir ekip devreye girdi. Footballtransfers.com'un haberine göre Almanya 3. Ligi'nde mücadele eden Türkgücü Münih, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Wolfsburg formasıyla kupada 5, ligde 58 dakika forma giyebilen Yunus Mallı'nın sezon sonunda biten kontratıyla takımdan ayrılacağı kesin. Wolfsburg, 2017'de milli oyuncumuzu Mainz'dan 12.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Trabzonspor'un ilgisine ilişkin henüz somut bir cevap sunmadığı belirtilen Yunus Mallı'nın Türkgücü Münih'e gidebileceği aktarılıyor.

Türkgücü Münih, daha önce bir başka milli oyuncu Sercan Sararer'i kadrosuna katmıştı. Sercan Sararer'in çok başarılı performans sergilediği Türkgücü Münih, Almanya 3. Ligi'nde son derece iyi bir görüntüyle dikkat çekiyor.

Transfer haberleri | Yunus Mallıya 3. Ligden talip

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