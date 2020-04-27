Transfer sürprizi! 3. Lig'den Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe'de görevden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine hoca arayışları devam ederken, sarı-lacivertli yönetim transfer için düğmeye bastı.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 2002 doğumlu Barış Sungur'u transfer listesine aldı.

Sarı Lacivertliler, Barış Sungur için 1928 Bucaspor'a transfer teklif yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile arayarak görüştüğü ve oyuncu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Barış ile Süper Lig ekiplerinden Alanya, G.Birliği ve Kasımpaşa da ilgileniyor.

Mini yorum: Taner Demirbaş ve Serkan Aykut karışımı!

28 Şubat 2002 Almanya Mannheim doğumlu Barış Sungur, ceza sahasında bitirici vuruşları ile dikkat çekiyor. Konsantrasyonu oldukça yüksek olan ve sırtı dönükte oynayabiliyen Barış, gol atma özelliği kadar asist özelliğine de sahip. İleri düzeyde İngilizce ve Almanca konuşabilen Barış Sungur oyun tarzı ile 1. Lig tarihinin önemli golcülerinden Taner Demirbaş ve Samsunspor'un unutulmaz ismi Serkan Aykut'u hatırlatıyor.

1928 Bucaspor Teknik Direktörü Ersin Aka'nın bu sezon 2 maçta şans verdiği 18 yaşındaki santrfor 1 gol kaydetti.