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20.05.2020 - 11:03 | | Sabah

Transferde sürpriz: Achraf Dari, Galatasaray'ı açıkladı...

Faslı stoper Achraf Dari, transferde Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini açıkladı.

Transferde sürpriz: Achraf Dari, Galatasaray'ı açıkladı...
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Fas ekibi Wydad Casablanca forması giyen 21 yaşındaki oyuncu Achraf Dari, Galatasaray'ın kendisine talip olduğunu açıkladı.

Stoper ve ön libero olarak görev yapabilen Dari, Fas basınına yaptığı açıklamada "Zamalek (Mısır), Rennes (Fransa) ve Galatasaray benimle ilgileniyor. Karar vermedim ancak Avrupa'da oynamak seçeneği benim için önemli" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun sözleri "Galatasaray'ı işaret ediyor" olarak yorumlandı.

Transferde sürpriz: Achraf Dari, Galatasarayı açıkladı...

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