Transferi resmen duyurdu! Diabate Göztepe'de...

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan 1995 doğumlu Fousseni Diabate, sezon sonuna kadar İzmir ekibi Göztepe'de forma giyecek.

İşte Göztepe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama;

1995 doğumlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.

18 Ekim 1995'te Fransa'nın Auberbilliers şehrinde dünyaya gelen Diabate, Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-18 sezonu devre arasında Premier Lig takımlarından Leicester City'e transfer oldu. 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Sivasspor ile Amiens'te kiralık olarak görev yapan Diabete 2020-21 sezonunda ise Trabzonspor'a transfer oldu.

Fousseni Diabate'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.