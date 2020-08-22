Transferin hÄ±zlÄ±sÄ± FenerbahÃ§e rakiplerinin oyuncularÄ±nÄ± alÄ±yor

SarÄ±-lacivertliler, baÅŸkan Ali KoÃ§ yÃ¶netiminde mutlak ÅŸampiyonluk parolasÄ±yla girilecek yeni sezon Ã¶ncesinde Ã¶nemli rakipleri BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor'un yÄ±ldÄ±z isimlerini transfer ediyor.Â Transfer sezonuna Ã§ok hÄ±zlÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan ve Ã¼st Ã¼ste Ã¶nemli futbolculara imza attÄ±ran FenerbahÃ§e, son olarak Trabzonspor'da forma giyen Jose Ernesto Sosa'yÄ± da kadrosuna katmayÄ± baÅŸardÄ±.

Trabzonspor'dan Filip Novak ile BeÅŸiktaÅŸ'tan GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l ve Caner Erkin'e imza attÄ±ran FenerbahÃ§e, Sosa'yÄ± da alarak kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶z konusu rakiplerinden dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ transferini gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â SarÄ±-lacivertliler, bu 4 ismin yanÄ± sÄ±ra daha Ã¶nce Galatasaray formasÄ± giyen Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼ de kadrosuna kattÄ±.

Son 5 sezonun her birinde rakiplerinde oynayan oyuncularÄ± aldÄ±

FenerbahÃ§e, son 5 sezonun her birinde rakiplerinde oynayan en az bir futbolcuya sarÄ±-lacivertli formayÄ± giydirdi.Â SarÄ±-lacivertliler, bu sÃ¼rede BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giymiÅŸ 11 futbolcuyu transfer etti.Â FenerbahÃ§e, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde ilk transferini BeÅŸiktaÅŸ'la sÃ¶zleÅŸmesi sona eren Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ±'nÄ± 2016-2017 sezonunda alarak gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.

Mehmet Ekici, FenerbahÃ§e'yi tercih etti

FenerbahÃ§e, 2017-2018 sezonunda tÄ±pkÄ± bir Ã¶nceki sezonda olduÄŸu gibi rakiplerinden bir oyuncu transferi gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â O dÃ¶nem Ã§ok iyi bir performans gÃ¶steren ve birÃ§ok kulÃ¼p tarafÄ±ndan istenen Mehmet Ekici, kararÄ±nÄ± FenerbahÃ§e'den yana kÄ±ldÄ±.Â SÃ¶z konusu sÃ¼reÃ§te transferi yÄ±lan hikayesine dÃ¶nen Mehmet Ekici, Trabzonspor'da bir devre kadro dÄ±ÅŸÄ± kalmayÄ± gÃ¶ze alarak FenerbahÃ§e'nin yolunu tuttu.Â Â

2018-2019'da 3 transfer

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FenerbahÃ§e, 2018-2019 sezonunda rakiplerinden 3 oyuncuyu kadrosuna kattÄ±.Â SÃ¶z konusu senede Galatasaray ile sÃ¶zleÅŸmesi sona eren Tolga CiÄŸerci'ye yaz transfer dÃ¶neminde imza attÄ±ran sarÄ±-lacivertliler, diÄŸer 2 transferi ise devreÂ arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â FenerbahÃ§e, bu dÃ¶nemde Galatasaray ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Serdar Aziz ile BeÅŸiktaÅŸ defterini kapatan Tolgay Arslan'Ä± transfer etmeyi baÅŸardÄ±.

Galatasaray'da oynamÄ±ÅŸ oyunculardan 3. transfer Rodrigues

FenerbahÃ§e, 2018-2019 sezonunda Galatasaray formasÄ± giyen Garry Rodrigues'i, eski takÄ±mÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ktan 6 ay sonra kadrosuna dahil etti.Â 2019'un ocak ayÄ±nda Al-Ittihad takÄ±mÄ±na transfer olan Rodrigues, temmuz ayÄ±nda FenerbahÃ§e'ye kiralÄ±k olarak geldi.Â Â

Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ de kadroya dahil edildi

FenerbahÃ§e, daha Ã¶nce Galatasaray formasÄ± giyen Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n transferini de bu sezon duyurdu.Â Â SarÄ±-lacivertliler, daha Ã¶nce rakibinin formasÄ± giyen Sinan'Ä±, Ä°talya'nÄ±n Genoa takÄ±mÄ±ndan transfer etti.Â

Bu sezon 4. isim Sosa

FenerbahÃ§e, transfer dÃ¶nemi devam etmesine karÅŸÄ±n rakiplerinden en Ã§ok transferi bu sezon gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â SarÄ±-lacivertliler, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, Caner Erkin ve Filip Novak'Ä±n ardÄ±ndan rakiplerinden 4. transferini Jose Ernesto Sosa'yÄ± kadrosuna katarak yaptÄ±.Â Sosa, daha Ã¶nce SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± da giymiÅŸti.

Bir gÃ¼nde rakiplerden 3 transfer

FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor'dan 3 oyuncunun transferini bir gÃ¼nde aÃ§Ä±kladÄ±.Â SarÄ±-lacivertliler, BeÅŸiktaÅŸ'tan eski futbolcularÄ± GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l ve Caner Erkin ile Trabzonspor'dan Filip Novak'Ä±n bonservissiz transferini aynÄ± gÃ¼n duyurarak taraftarÄ±nÄ± mutlu etti.Â FenerbahÃ§e, bu transferlerin yanÄ± sÄ±ra sÃ¶z konusu gÃ¼nde Galatasaray'Ä±n da transferi iÃ§in uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± Mert Hakan YandaÅŸ'Ä± da kadrosuna katmayÄ± baÅŸardÄ±.Â