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27.03.2020 - 07:00 |

Trezeguet’ten Kartal’a mesaj!

Beşiktaş’la adı anılan Trezeguet, Mısır basınına önemli açıklamalar yaptı.

Trezeguet’ten Kartal’a mesaj!

Son dönemde transferde ismi Beşiktaş’la geçen Trezeguet, Mısır basınına önemli açıklamalar yaptı.
Kasımpaşa’nın eski yıldızı, Aston Villa ile devam eden bir kontratı olduğunu aktararak, “Beşiktaş haberlerini okudum. Şu anda bilindiği üzere devam eden bir sözleşmem var. Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim. Ancak futbolda bazen gelişmeler hızlı oluyor” dedi.

Mısırlı futbolcu, “Her zaman hayalim Premier Lig’de oynamaktı. Şu anda rüyada gibiyim. Tüm gücümle bu duruma odaklandım” yorumunu yaptı. Kasımpaşa’dan sezon başında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa’ya transfer olan Trezeguet geride kalan dönemde 31 resmi maçta forma giyerken 4 gol, 3 asiste imza attı.

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