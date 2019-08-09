TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin
TSYD Ankara Kupası'nda Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği mutlu sona ulaştı.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Gençlerbirliği kazandı.
11. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza alanı içinde altıpasın hemen önünde topla buluşan Candeias'in vuruşunda kaleci Korcan Çelikay tehlikeyi önledi.
21. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza alanına girerken attığı sert şutta top kalecinin ellerinde kaldı.
32. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza alanına topla birlikte giren Sio, meşin yuvarlağı biraz sürdükten sonra kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1
38. dakikada Gençlerbirliği ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza alanan giren Candeias'ın vuruşunda top kaleciden sekerek, altıpas içinde kaldı. Nadir Çiftçi ile topa hareketlenen Kulusic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
50. dakikada Canteros'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Diallo son anda topu kornere çeldi.
58. dakikada Candeias ile gelişen atakta bu futbolcunun ceza alanı içinden attığı sert şutta kaleci topu kornere çeldi.
80. dakikada Sessegnon'dan aldığı pasla penaltı noktasının hemen üzerinde topla buluşan Stancu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin ellerinde kaldı.
89. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rahmetullah Berişbek'in vuruşunda kaleci Korcan Çelikay'a da çarpan top filelere gitti: 0-2
Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Burak Pakkan, Aydın Karsavuran, Çağlar Mehmet Uludağ
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel (Dk. 59 Aydın Karabulut), Kulusic, Pazdan (Dk. 59 Alihan Kubalas), Mehmet Sak, Kitsiou, Moke, Sedat Ağçay (Dk. 68 Faty), İlhan Parlak, Canteros (Dk. 86 Hasan Kaya), Orgill
Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz (Dk. 63 Erdem Özgenç), Yıldırım Mert Çetin, Toure, Polomat, Candeias (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek), Berat Ayberk Özdemir, Nadir Çiftçi (Dk. 63 Stancu), Yasin Pehlivan (Dk. 63 Soner Dikmen), Sessegnon (Dk. 90 2 Abdullah Şahindere), Sio (Dk. 75 Sefa Yılmaz)
Goller: Dk. 32 Sio, Dk. 89 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 30 Canteros, Dk. 45 2 Mehmet Sak, Dk. 51 Kulusic, Dk. 84 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 39 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)
Kupayı Hüseyin Doğru verdi
Eryaman Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde kırmızı-siyahlılara kupasını, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru verdi.
MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan plaketini TSYD Çağlar Sansar'dan alırken, karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen Gençlerbirliği futbolcusu Abdullah Şahindere'ye de plaketini Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Mali Saymanı İbrahim Ateşoğlu takdim etti.
Maçtan notlar
İki takım futbolcuları özel sporcularla birlikte sahaya üzerinde "Futbol Birlikte Güzel, Sahada ve Tribünde Fair Play'i Destekliyoruz" pankartıyla çıktı.
Karşılaşma öncesinde maçın hakemlerine TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Buğra Ersavaş plaketlerini takdim etti.
Özel sporcu Avrupa yüzme şampiyonu Rana Bağdat, takım kaptanları Sedat Ağçay ve Stephane Sessegnon'a çiçek verdi.