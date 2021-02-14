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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Tuchel: "Telefonum olmadan günlerce yaşayabilirim"
14.02.2021 - 09:17 | | AA

Tuchel: "Telefonum olmadan günlerce yaşayabilirim"

Chelsea manejeri Thomas Tuchel sosyal medyada kendisi hakkında yapılan iyi veya kötü hiçbir yorumu okumama konusunda kendisini eğittiğini söyledi.

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Chelsea'de Frank Lampard'ın ardından göreve gelen Thomas Tuchel sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumların hiçbirini okumadığını söyledi.

Skysports'a röportaj veren Tuchel, kendini her türlü yorumdan soyutlayarak işini yapmaya çalışan bir teknik adam olarak nitelendirerek, "Sosyal ağlarda hiç hakaret okumuyorum çünkü hiçbirini okumuyorum. Akıllı telefonumu sosyal medya için kullanmıyorum. Bu konuda kendimi eğittim ve hiçbir şey okumamayı başarabiliyorum" sözlerini kullandı.

Kendisi hakkında iyi yorumları da okumadığını belirten Alman teknik adam, "Hakkımda yapılan yorumların iyi veya kötü olmasına bakmadan hiçbirini okumuyorum. Günlerce telefonum yanımda olmadan yaşayabiliyorum ve bunu yaparken de bir şeylerden geri kaldığımı kendime hissettirmiyorum" diye konuştu.

Sezona PSG ile başladıktan sonra görevinden alınan Tuchel, Chelsea'nn başında ligde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Tuchel: Telefonum olmadan günlerce yaşayabilirim

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