Tudor’un takımı kanattan yiyor

Sistemi tanıdık

Galatasaray’ın yeni rakibi Hajduk Split, sarı-kırmızılıların yakından tanıdığı bir oyun sistemine sahip. Hırvat ekibi, Cim - Bom’un eski hocası Igor Tudor’un kurduğu bir takım. Juventus’a yardımcı antrenör olan Tudor’un yaptığı transferlerle yoluna devam eden Split, yardımcı hoca Hari Vukas’a emanet edildi. Vukas, Tudor’dan aldığı mirası devam ettiriyor.

Sezona kötü girdi

Ne var ki Hırvat takımı sezona kötü başladı. En önemli sıkıntı defans bölgesinde göze çarpıyor. Takım savunmasında zaafları olan ekibin sol beki David Colina çok formsuz ve sağ bek Todorovic de beklentilerin uzağında. Neftçi Bakü karşısında kanatları etkili olan G.Saray’ın sıradaki rakibinin de zayıf bölgesinin bu noktalar olması avantaj oluşturacak.



