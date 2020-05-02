Tugay Kerimoğlu: Galatasaray'ın Lemina'yı satın alması çok zor

Yorumcu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Lemina'yı satın almasının zor olduğunu söyledi.

Kerimoğlu, 26 yaşındaki futbolcunun yüzde 100'ü ile oynadığını belirterek "Koşan, mücadele eden bir yapıya sahip. 16 milyon euro verip, Galatasaray'ın satın alması çok zor. Mutlu olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, oynuyor olması. Geldiği ilk günden bugüne kadar form seviyesini yavaş yavaş yükseltti. Oyun sistemi, Lemina üzerinden kuruldu. Huzurlu, hocası ve arkadaş grubuyla arası iyi" yorumunu yaptı.

"Mert Hakan ile aynı fikirde değilim"

Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan'ın 'Türkiye'de kalıyorum' sözlerini değerlendiren Kerimoğlu, "Aynı fikirde değilim. Yurt dışından teklif varsa, gitsin. Niye vazgeçiyor ki? Şu süreçten ötürüyse anlayabilirim ama hedefim varsa, o hedeften vazgeçmem" şeklinde konuştu.