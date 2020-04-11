Tuğba Güvenç: "Koşmayı çok özledim"

Etiyopya’dan döndükten sonra karantinaya alınan 3000 metre engellideki temsilcimiz Turkcell’in çatı projesi ‘TURKSPORU’nun konuğu oldu. Düzce’de sadece bisiklete bindiğini belirten Güvenç, “Koşmayı özledim. Kötü günler bittiğinde olimpiyatlara gidebilmek için çalışacağım” diye konuştu

Turkcell’in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, koronavirüs salgını döneminde de atletleri yalnız bırakmadı. Bu buluşmaların ikinci konuğu Etiyopya’dan döndüğü için karantinada olan 3000 metre engellideki temsilcimiz milli sporcu Tuğba Güvenç oldu.

Düzce’deki karantinada ikinci haftasına giren Güvenç hem Türkiye’ye dönüşünü hem de günlerinin nasıl geçtiğini şu sözlerle anlattı: “Çok şükür ki benim ve diğer arkadaşlarımın sağlığı çok iyi. Karantinamızın sona ermesini bekliyoruz. Kötü olan tek şey koşamıyor oluşumuz. En azından bisiklet çeviriyorum. Onun dışında burada yemeğimiz kapılarımızın önüne bırakılıyor.”



Bu günlerin performansını olumsuz etkilediğini belirten milli sporcu, “Etiyopya’da yoğun bir programımız vardı. Haftalık 120-130 kilometre yaparken şimdi 0 kilometredeyim. Tabii ki süreç, çalışmalarımızı olumsuz etkiliyor. Ama en azından odamızda çalışma alanımız var” diye konuştu.



‘Yüzme bilmiyorum’

Olimpiyatların ertelenmesinin kendisi adına bir şans olduğunu da vurgulayan Tuğba Güvenç, “Yeni sezonu ancak aralık ayında açabilmiştim. Yani geç başladım. Önümde Olimpiyat barajını geçmek için altı ayım vardı, yarış kovalamam gerekiyordu. Şimdi o süre uzadı. Eksikliklerimi daha iyi görüp analiz edebilme şansım var. Olimpiyat için baraj 9.30,00. Ben geçen sene 9.40 koştum. Ya baraj derecesinden daha iyi bir derece elde edip kotayı alabiliyorum. Ya da 3 yarışın ortalamasını alıp dünyada ilk 45’e girebilirsem... Tabii ki barajı geçmeyi istiyorum. Ama onu geçemesem bile dünyada ilk 45’e girebilme ihtimalim de kuvvetli gibi duruyor” dedi.

3000 metre engellide yarışmasına rağmen yüzme bilmediğini itiraf eden Tuğba Güvenç, “Benim kategorim çok zorlu. Yarışta 35 engel geçiyorsun, 7’si su engeli. Ben yüzme bilmiyorum. Neyse ki yarıştaki havuz derin değil. Yine de şimdiye kadar başıma su engelinde kötü bir şey gelmedi. Su engeline yaklaştıkça düşündüğüm tek şey engele hızlı girmek. Ne kadar hızlı girersem ve kendimi ne kadar ileri itersem bir bacağım suya o kadar değmez diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Hep umudum var’

Milli atlet Tuğba Güvenç kariyerinde yaşadığı kötü zamanlara rağmen hiç pes etmediğini de sözlerine ekledi.

Zorlu süreçlerden geçtiğini kabul eden milli sporcu, “Sakatlıktan ziyade benim aileden gelen hastalıklarım var. Bunu her yıl yaşıyorum. Alerjik astımım var. İlk zamanlar bunu kabul edemiyordum. Ama sonrasında alıştım. 2015 benim 3000 su engellideki ilk yılımdı. O sene henüz 3. yarışımda 9.33,34 koşmam yeteneğimi fark etmemi sağladı. Ama U23 Avrupa Şampiyonası’nda koşup altın madalya alınca ki bu dereceyi beklemiyordum, ben de yeteneğimin farkına vardım. Çok farklı yerlerde olabilirdim. Bu şampiyonluğun üstünden 5 yıl geçti. 2017’de 9.26 koştum. Ama şu an Olimpiyat Oyunları’nda final yapabilirdim. Fakat hep umudum var. İnandığım için çalışmaya devam ediyorum” dedi.



Kariyerine sprint branşlarıyla başladığı için pişmanlık duyduğunu da itiraf eden Güvenç, “Antrenörüme hep ‘keşke gençlerdeyken 3000 su engelli koşsaydım’ diyorum. Ama bir yandan da eğer sprint koşmasaydım bazı artılarım olmayacaktı. Engel tekniğim iyi, süratim iyi. Buna dayanıklılık ekledim, o kadar” ifadelerini kullandı.

‘Dans etmeyi çok seviyorum’

Etiyopya’dan bir sanatçının klibinde oynadın...

Etiyopya’da arkadaşlarımla dışarıda otururken müzik sesi gelmeye başladı. Benim de en büyük hobilerimden ikisi şarkı söylemek ve dans etmektir. Oraya bakmaya gittik. Etiyopya’nın müzikleri ve dansları farklı. Onların figürlerinden biri omuz silkmek. Bizi görünce çağırdılar. Sonra bu bir klipte kullanılmış. Bize de çalışanlar söyledi. Güzel bir anıydı.

‘Sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz’

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da sporcuların yaşadığı kötü günleri değerlendirdi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eşi görülmemiş bir dönemden geçildiğini belirten Erkan, “Bu süreçte sporcularımızın mücadele güçlerini ve disiplinlerini yitirmeden çalışmaya devam etmelerini görmek hepimizi mutlu ediyor. Milli atletimiz Tuğba Güvenç, tüm zorluklara rağmen azmi ve çalışkanlığıyla örnek bir sporcu. Biz de Turkcell olarak hem sponsorluklarımızla hem de TURKSPORU projemizle tüm sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Murat Erkan konuşmasına şöyle devam etti: “Gelecek yıla ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları’nda da tüm Türkiye tek yürek olacak ve kazanacağımız zaferleri vatanımızın her köşesinde elimizde bayraklarla kutlayacağız. Çünkü zorlu zamanların arkasından gelen başarıların değeri çok daha büyük oluyor.”

‘Balon bile uçurduk’

Karantinada can sıkıntınızı gidermek için bir şeyler yapılıyor mu?

Evet yapılıyor. Saat 18.00-19.00 gibi herkes cama çıkıyor. Birinde sanırım hoparlör var. Şarkı çalıyor. Bir kere de canlı konser verildi. Geçen gün balon bile uçurduk. Spor Bakanımız bize kitap ve çiçek gönderdi. Kendilerine de teşekkür ederiz.



-Karantina sürecin bittikten sonra yapacağım ilk 3 şey nedir?

Eğer dışarı çıkamayacaksam koşu bandı istiyorum. Annemin yemeklerinden biraz tadabilirim. Üçüncü olarak da kardeşlerimle biraz zaman geçireceğim.