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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Tuğçe ilham kaynağı oldu!
11.12.2014 - 20:30 |

Tuğçe ilham kaynağı oldu!

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un formasını giyen Haris Seferoviç'in, Tuğçe Albayrak'ı anmak için üzerine, "Tugce=medeni cesaret, melek, cesaret, saygı" yazdığı tişörtün satılarak elde edilecek gelirin çocuklar yararına çalışma yapan bir organizasyona bağışlanacağı belirtildi.

Tuğçe ilham kaynağı oldu!
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Seferoviç, 30 Kasım'daki Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund karşılaşmasında attığı golden sonra seyircilere gösterdiği üzerinde, "Tugce=Medeni cesaret, melek, cesaret, saygı" yazılı tişörtü Bild gazetesine teslim etti.

Gazetenin söz konusu tişörtün satacağı ve elde edilecek geliri ‘’Çocuklar İçin Bir Kalp’’ organizasyonuna bağışlayacağı öğrenildi.

Seferoviç, tişörtün çocuklar yararına satışa sunulmasıyla ilgili Bild gazetesine yaptığı açıklamada, ‘’Çok güzel bir şey. Çocukları çok seviyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar için tabi ki bu tişörtü veririm’’ ifadesini kullandı.

‘’Çocuklar İçin Bir Kalp’’ organizasyonun yönetim kurulu başkanı Willem A. Tell, söz konusu tişörtten ele edilecek gelir ile zor durumda olan çocuk ve gençlere yardım edileceği için mutlu olduğunu belirtti.

Bundesliga’nın 13. Haftasında Eintracht Frankfurt’un Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup ettiği maçta ikinci golü atan Seferoviç, golden sonra formasının altına giydiği ve üzerinde Almanca alt alta "Tugce=medeni cesaret, melek, cesaret, saygı" yazılı beyaz tişörtü seyircilere göstererek, Offenbach'ta Sırbistan kökenli bir gencin saldırısı beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak'ı anmıştı.

Offenbach'ta 15 Kasım'da arkadaşlarıyla yemek yediği restoranın tuvaletinde Sırbistan kökenli gençler tarafından taciz edilen 2 Alman genç kıza yardım ederek kurtaran Tuğçe Albayrak, restorandan çıkışta Sırbistan kökenli bir genç tarafından darbedilmişti.

Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Albayrak'ın 26 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşmiş, cenazesi ise 3 Aralık'ta toprağa verilmişti.

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