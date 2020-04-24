Tüm gözler Uğurcan Çakır'da!

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa futbolunda yakından takip ediliyor. Bu sezon ciddi bir çıkış gösteren 24 yaşındaki eldiven, Avrupa’daki birçok scoutun listesinde bulunuyor.



Koronavirüs sonrası futbolda görülen ekonomik sıkıntılar da kulüpleri farklı arayışlara itecek. Bu nedenle İngiltere başta olmak üzere Avrupa’daki birçok kulübün Uğurcan gibi potansiyellere yönelmesi bekleniyor.

Hem maddi açıdan hem de yetenek bakımından önemli bir isim olarak görülen genç kalecinin geleceğinin parlak olduğu aktarıldı. Ayrıca yaşının artık 24’e gelmesiyle de Avrupa futboluna açılma zamanının geldiği aktarıldı. Bu sezon da birçok kez bizzat gelip tribünden izlenen başarılı file bekçisi için transfer döneminin açılmasıyla beraber girişimlerin olması bekleniyor.



Trabzonspor’la 2024’e kadar sözleşmesi olan Uğurcan Çakır’ın kulübüne de ciddi miktarda bonservis kazandıracağı düşünülüyor. Uğurcan bu sezon ligde 25 maç olmak üzere toplamda 33 resmi maça çıktı.