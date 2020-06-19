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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Tunay Torun: Rize'de yeniden futbolu sevmeye başladığımı görüyorum
19.06.2020 - 12:00 | | RİZE (AA)

Tunay Torun: Rize'de yeniden futbolu sevmeye başladığımı görüyorum

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Tunay Torun, yaklaşık üç yıl aranın ardından gol atmış olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Tunay Torun: Rize'de yeniden futbolu sevmeye başladığımı görüyorum
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Tunay Torun, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, Galatasaray maçında sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sakatlanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti. 

Salgın döneminde teknik direktör Ünal Karaman'ın takımı çok iyi hazırladığını vurgulayan 30 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Özellikle son iki haftada çok verimli bir dönem geçirdik. Bunu Galatasaray maçında gösterdik ve çok iyi bir galibiyet aldık. Attığım gol beni ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Ligde kalan maçların çok değerli olduğuna işaret eden Tunay, "Bizim için yedi final kaldı. Her maça ayrı hazırlanmak zorundayız. Önümüzde zor bir maç var. Antalyaspor maçı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Amacımız Antalya'dan üç puan ile dönmek." şeklinde görüş belirtti.

Bazı zorluklar yaşadığının altını çizen orta saha oyuncusu, "Son dönemde kariyerim açısından bazı olumsuzluklar oldu. Ben hiç pes etmedim ve çalıştım. Buraya gelmekle çok doğru bir karar verdiğimi daha iyi görüyorum. Burada çok iyi bir arkadaşlık, teknik ekip ve takım uyumu var. Rize'de yeniden futbolu sevmeye başladığımı görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tunay Torun: Rizede yeniden futbolu sevmeye başladığımı görüyorum

  

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