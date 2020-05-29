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29.05.2020 - 23:02 | | Sporx

Tuncay Şanlı: "Fenerbahçe'de göreve hazırım"

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev alacağı ile ilgili sorulara cevap verdi

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Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev alacağı konuşulan eski oyuncusu Tuncay Şanlı suskunluğunu Azerbaycan'da yayım yapan CBC Sport kanalındaki Türkiye'den Futbol programında bozdu.

Perviz Musayev ve Elçin Cafarov'un sunuculuğunu yaptığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'de yardımçı antrenör olarak görev yapacağı ile ilgili konuya açıklık getirdi: "Fenerbahçe benim ailem. Seve seve görev yaparım. Bu güne kadar ne başkan, ne de hiçbir yönetici ile bu konuda görüşmem olmadı. Bizler göreve hazırız. Olursa zaten seve seve kabul ederim."

Tuncay Şanlı: Fenerbahçede göreve hazırım

Tuncay Şanlı: Fenerbahçede göreve hazırım

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