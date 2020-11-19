Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri Tuncay Şanlı: "Liderlik beklerken, alt lige düştük"
19.11.2020 - 04:29 |

Tuncay Şanlı: "Liderlik beklerken, alt lige düştük"

A Milli Takım'ın Macaristan'a 2-0 yenilerek Uluslar B Ligi'nden Uluslar C Ligi'ne düşmesini Tuncay Şanlı değerlendirdi.

Tuncay Şanlı: "Liderlik beklerken, alt lige düştük"
ABONE OL

Tuncay Şanlı, A Milli Takımımızın, Uluslar Ligi'nde küme düştüğü maçı TRT Spor canlı yayınında değerlendirdi.

Tuncay Şanlı yaptığı maç sonu değerlendirmesinde; "Söylenecek bir şey yok, futbolda bunlar var. Soğuk havada galibiyet ve liderliğin içimizi ısıtmasını bekledik ama daha da üşüdük. Bir oyun yoktu, reaksiyon gösteremedik. Liderlik beklerken, alt lige düştük. En üzücü kısmı bu. Bu maça heyecanlı çıktı ama ne yazık ki olmadı." dedi.

UMARIM TOPARLAR

Emekli futbolcu yorumunda; "Bazen kötü oyunlarla olabilir ama liderliği konuşurken, alt lige düşmek üzücü oldu. Böyle oyunlar moral bozucu olur. Bir anda konsantrasyon kaybedersiniz, özgüveninizden olursunuz. Umarım oyuncular toparlar ve daha istekli gelirler. 'Bizim çocuklar' dediğimiz oyuncu grubu daha istekli gelecektir diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ OLACAKTIR

Tuncay Şanlı sözlerini; "Mutlaka oyuncu değişiklikleri olacaktır. Bu maçtan dersler çıkacaktır. Daha fazla planımızın olduğu bir oyunla sahada olmak istersiniz. Hoca bazı hamleler yapacaktır. Kafasında planı vardır. Bir değil birçok plan lazım." diyerek bitirdi.

Tuncay Şanlı: Liderlik beklerken, alt lige düştük

Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Tuncay Şanlı'dan maç değerlendirmesi!
    Tuncay Şanlı'dan maç değerlendirmesi!
  2. Bosna Hersek - İtalya: 0-2
    Bosna Hersek - İtalya: 0-2
  3. Belçika'dan 4 gollü galibiyet!
    Belçika'dan 4 gollü galibiyet!
  4. Güneş'ten mağlubiyet sonrası açıklama!
    Güneş'ten mağlubiyet sonrası açıklama!
  5. Demiral: Yenilgiden ders çıkaracağız
    Demiral: Yenilgiden ders çıkaracağız



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Takım, Uluslar Ligi C Grubu'na düştü

A Milli Takım, Uluslar Ligi C Grubu'na düştü

Halil Dervişoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması!

Halil Dervişoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması!

Sırbistan - Rusya: 5-0

Sırbistan - Rusya: 5-0

Hakan Demir'den maç sonu açıklaması!

Hakan Demir'den maç sonu açıklaması!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet