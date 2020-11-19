Tuncay Şanlı: "Liderlik beklerken, alt lige düştük"

Tuncay Şanlı, A Milli Takımımızın, Uluslar Ligi'nde küme düştüğü maçı TRT Spor canlı yayınında değerlendirdi.

Tuncay Şanlı yaptığı maç sonu değerlendirmesinde; "Söylenecek bir şey yok, futbolda bunlar var. Soğuk havada galibiyet ve liderliğin içimizi ısıtmasını bekledik ama daha da üşüdük. Bir oyun yoktu, reaksiyon gösteremedik. Liderlik beklerken, alt lige düştük. En üzücü kısmı bu. Bu maça heyecanlı çıktı ama ne yazık ki olmadı." dedi.

UMARIM TOPARLAR

Emekli futbolcu yorumunda; "Bazen kötü oyunlarla olabilir ama liderliği konuşurken, alt lige düşmek üzücü oldu. Böyle oyunlar moral bozucu olur. Bir anda konsantrasyon kaybedersiniz, özgüveninizden olursunuz. Umarım oyuncular toparlar ve daha istekli gelirler. 'Bizim çocuklar' dediğimiz oyuncu grubu daha istekli gelecektir diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ OLACAKTIR

Tuncay Şanlı sözlerini; "Mutlaka oyuncu değişiklikleri olacaktır. Bu maçtan dersler çıkacaktır. Daha fazla planımızın olduğu bir oyunla sahada olmak istersiniz. Hoca bazı hamleler yapacaktır. Kafasında planı vardır. Bir değil birçok plan lazım." diyerek bitirdi.