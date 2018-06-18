Tunus - İngiltere: 1-2
2018 Dünya Kupası'nda İngiltere, Tunus'u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
2018 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Tunus karşı karşıya geldi. Volgograd Arena'da oynanan mücadeleyi İngiltere 2-1 kazandı.
Müsabakada golleri İngiltere'de 11. ve 90. dakikada Harry Kane ve Tunus'ta 35. dakikada penaltıdan Ferjani Sassi kaydetti. Bu sonuçla İngiltere sahadan 3 puanla ayrıldı.
Grubun diğer maçında Belçika, Panama'yı 3-0 mağlup etti. Grupta Belçika gol averajıyla lider durumda yer alırken onu İngiltere izledi.
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Stat: Volgograd Arena
Hakemler: Wilmar Roldan, Alexander Guzman, Cristian De La Cruz (Kolombiya)
Tunus: Hassen (Dk. 16 Ben Mustapha), Meriah, Syam Ben Youssef, Bronn, Maaloul, Skhiri, Badri, Sassi, Fakhreddine Ben Youssef, Khazri (Dk. 85 Khalifa), Sliti (Dk. 73 Ben Amor)
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Dele Alli (Dk. 80 Loftus-Cheek), Henderson, Lingard (Dk. 90 3 Dier), Young, Sterling (Dk. 68 Rashford), Kane
Goller: Dk. 11 ve 90 1 Kane (İngiltere), Dk. 35 Sassi (penaltı) (Tunus)
Sarı kart: Dk. 33 Walker (İngiltere)
İNGİLTERE DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PERFORMANSI
Kasımpaşa'nın stoperi Syam Ben Youssef'in de görev aldığı Tunus savunmasına yüklenen İngiltere, 11. dakikada 1-0 öne geçti. Tunus kalecisi Hassen, Stones'un kornerden gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda topu kurtardı ancak Kane, kale çizgisinin önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
Tunus kalecisi Hassen, sol omzundan yaşadığı sakatlık yüzünden yerini 16. dakikada Ben Mustapha'ya bırakmak zorunda kaldı.
Tunus, Walker'ın ceza sahasında Fakhreddine Ben Youssef'e dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Sassi, 35. dakikada durumu 1-1'e getirdi.
İkinci yarıda oyunu Tunus'un sahasına yıkan İngiltere, aradığı golü 90 1'inci dakikada buldu. Kane, kornerden gelen ve Maguire'ın kafasından seken topa, uzak direkte yaptığı kafa vuruşuyla İngiltere'nin sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.