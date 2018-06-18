Tunus - İngiltere: 1-2

2018 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Tunus karşı karşıya geldi. Volgograd Arena'da oynanan mücadeleyi İngiltere 2-1 kazandı.

Müsabakada golleri İngiltere'de 11. ve 90. dakikada Harry Kane ve Tunus'ta 35. dakikada penaltıdan Ferjani Sassi kaydetti. Bu sonuçla İngiltere sahadan 3 puanla ayrıldı.

Grubun diğer maçında Belçika, Panama'yı 3-0 mağlup etti. Grupta Belçika gol averajıyla lider durumda yer alırken onu İngiltere izledi.

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Stat: Volgograd Arena

Hakemler: Wilmar Roldan, Alexander Guzman, Cristian De La Cruz (Kolombiya)

Tunus: Hassen (Dk. 16 Ben Mustapha), Meriah, Syam Ben Youssef, Bronn, Maaloul, Skhiri, Badri, Sassi, Fakhreddine Ben Youssef, Khazri (Dk. 85 Khalifa), Sliti (Dk. 73 Ben Amor)

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Dele Alli (Dk. 80 Loftus-Cheek), Henderson, Lingard (Dk. 90 3 Dier), Young, Sterling (Dk. 68 Rashford), Kane

Goller: Dk. 11 ve 90 1 Kane (İngiltere), Dk. 35 Sassi (penaltı) (Tunus)

Sarı kart: Dk. 33 Walker (İngiltere)

İNGİLTERE DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PERFORMANSI

İngiltere dünya kupası Avrupa elemelerinde yer aldığı F grubunda 10 maçta sekiz galibiyet iki beraberlikle 26 puan topladı ve grubu ilk sırada tamamladı. İngiltere F grubunda Slovenya, İskoçya, Slovakya, Litvanya ve Malta ile mücadele etti.

TUNUS DÜNYA KUPASI AFRİKA ELEMELERİ PERFORMANSI

Tunus dünya kupası Afrika elemelerinde A grubunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya ve Gine'ye karşı mücadele etti. Tunus oynadığı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik aldı ve grubu ilk sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki G Grubu maçında İngiltere, Tunus'u 2-1 yendi.



Kasımpaşa'nın stoperi Syam Ben Youssef'in de görev aldığı Tunus savunmasına yüklenen İngiltere, 11. dakikada 1-0 öne geçti. Tunus kalecisi Hassen, Stones'un kornerden gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda topu kurtardı ancak Kane, kale çizgisinin önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



Tunus kalecisi Hassen, sol omzundan yaşadığı sakatlık yüzünden yerini 16. dakikada Ben Mustapha'ya bırakmak zorunda kaldı.



Tunus, Walker'ın ceza sahasında Fakhreddine Ben Youssef'e dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Sassi, 35. dakikada durumu 1-1'e getirdi.



İkinci yarıda oyunu Tunus'un sahasına yıkan İngiltere, aradığı golü 90 1'inci dakikada buldu. Kane, kornerden gelen ve Maguire'ın kafasından seken topa, uzak direkte yaptığı kafa vuruşuyla İngiltere'nin sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.