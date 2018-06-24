Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Tunuslu Talbi, Çaykur Rizespor'da
24.06.2018 - 17:24 | | Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

Tunuslu Talbi, Çaykur Rizespor'da

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Tunuslu genç oyuncu Montassar Talbi’yi renklerine bağladı.

Tunuslu Talbi, Çaykur Rizespor'da
ABONE OL

Süper Lig’e bir yıl aranın ardından geri dönen Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil mavililer, Tunus ekiplerinden Esperance takımında forma giyen 20 yaşındaki Tunuslu oyuncu Montassar Talbi ile anlaşma sağladı. Esperance takımı ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek stoper ile 3 yıllık anlaşma yapılması bekleniyor. 1998 doğumlu stoper geçen sezon Tunus Ligue Pro’da 14 maçta forma giydi.

Çaykur Rizespor Kulüb Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Tunuslu oyuncu ile anlaştıklarını duyurdu.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

Sıradaki Haber