Turgay Büyükkarcı: 'Stat, 2.5 yıla hazır'

Samet Adilak - Özel Haber

Karşıyaka MaviBahçe AVM’de hizmete giren KSK Store by Sportive’de kulübün YouTube hesabındaki canlı yayına konuk olan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, merak edilen soruları yanıtladı. Karşıyaka Stadı'ndan şirketleşmeye, KSK Store'ların akıbetinden E-spor'a birçok konuyu adınlatan Büyükkarcı, "Mavibahçe’de hayata geçirdiğimiz KSK Store by Sportive’in dizaynından ürün çeşitliliğine her standart, Bostanlı ve Karşıyaka Çarşı'daki KSK Store'ları başta olmak üzere diğer bayilerimizde ve internet satışlarımızla birliktelik gösterecek" diye sözlerine başladı. Transfer yasağı konusunda yöneltilen soruya, "Hiçbir zaman umut tacirliği yapmadım" diye giriş yapan Büyükkarcı, "Mevcut kadromuz öylesine güzel işler yapıyor ki, bizlere yasağı unutturuyor. Yasağı elbet kaldırmak istiyoruz ancak bu başlı başına bir çözüm değil. Elbet transfer yasağını aşacağımız günler gelecek. Bu konuda yoğun şekilde çalıştığımız bilinsin, sabır istiyoruz" dedi.

'Kesin şirketleşiyoruz'

Stat konusundaki merak edilenleri de yanıtlayan Büyükkarcı, "Karşıyaka Stadı ile ilgili olarak Ankara'da hem hükümetten hem de ana muhalefetten temsilcilerin bir arada aynı masada oturması, bence bir diplomasi örneğidir. Stat konusunun çözüme kavuşması için özveri sarf eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çok teşekkür ederim" diye konuştu. Kulüp yönetimi olarak birçok sorunun üstesinden geldiklerini hatırlatan Büyükkarcı, "Stadımızın en geç 2 ila 2.5 yıl içinde tamamlanmış olmasını umuyorum" diye konuştu. Şirketleşmenin ocak ayı itibariyle kesinleşeceğini belirten Büyükkarcı, "Şirketleşmeden kaçış yok. Biz şirketleşme yetkisini aldık ve bunun üzerine çalışıyoruz. Mali yılın geçmesini bekliyoruz. Bu işin arkasında profesyonel bir ekip var. Taraftarın da işin içinde olacağı profesyonel bir yapılanma yapacağız" dedi.

'Pürüzler düzelecek'

Stat projesinin biraz tadilat görmesi gerektiğine dikkat çeken Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Kapasite ve alanla ilgili sorunlar ortadan kaldırılacak. Sonrasında Ankara'da stat için bir araya gelen 4’lü konsorsiyum yine çalışmalarını sürdürecek. Projenin startı verildi. 15 gün sonra daha ciddi adımlar atılacak" dedi. "Biz Karşıyaka’ya senelerce hizmet edecek bir mabet yapmayı hayal ediyoruz" diye konuşan Başkan, "Dünya’daki örneklerine bakacağız. Çalışmalarını zaten 1 yıldır sürdürüyoruz. Bu araştırmaları hayal satmamak adına paylaşmak istemedik" ifadelerini kullandı.

'Borcumuz 90 milyon lira'

"Biz kulübü devraldığımızda 17 milyon dolar borcumuz vardı. Bu borç günümüzde 10 milyon dolarlara düştü. Toplamda 90 milyon liraya yakın" diye konuşan Başkan Büyükkarcı, "Bu borcun 3’te biri devlete, 3’te biri faizsiz eski yöneticilere, bir diğer 3’te birlik bölüm ise transfer yasağına konu olan borç. Transfer yasağına engel olan borcun temizlenmesi şart" dedi. Öte yandan Büyükkarcı, Karşıyaka'nın kendi para birimini de kurmaya yakın olduğunun müjdesini verdi. Mavibahçede’deki altyapı tesislerinin akıbetini de Ankara'da gündeme getirdiklerini belirten Başkan, "Karşıyaka’nın mutlaka sahip olması gerektiği bir alan bu" diye konuştu. Karşıyaka'nın tesislerinde bir yayın stüdyosunun da kurulacağının müjdesini verdi.