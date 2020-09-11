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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Turgutluspor'da 2 yolcu
11.09.2020 - 14:08 | | DHA

Turgutluspor'da 2 yolcu

MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alacağı yeni sezona hazırlanan Turgutluspor'da geçen sezon şampiyon kadroda yer alan 2 futbolcuyla daha yollar ayrıldı.

Turgutluspor'da 2 yolcu
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Kırmızı-siyahlılarda 3. Lig'deki Play-Off şampiyonluğunun önemli isimlerinden olan Hayrullah ve Abdülkadir'le vedalaşıldığı öğrenildi. Hayrullah'ın sözleşmesi sürerken Abdülkadir'le geçtiğimiz günlerde yeniden anlaşılmıştı. Turgutluspor, daha önce geçen sezonki şampiyon kadrodan teknik direktör Cüneyt Biçer ve futbolcular Onur Garip, Ergun Cengiz, Özcan, Necmi, Cuma, Oğuzhan, Sezer, Yiğit ve Kadir'le yollarını ayırmıştı.

Turgutlusporda 2 yolcu

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