Turgutluspor'da 2 yolcu

Kırmızı-siyahlılarda 3. Lig'deki Play-Off şampiyonluğunun önemli isimlerinden olan Hayrullah ve Abdülkadir'le vedalaşıldığı öğrenildi. Hayrullah'ın sözleşmesi sürerken Abdülkadir'le geçtiğimiz günlerde yeniden anlaşılmıştı. Turgutluspor, daha önce geçen sezonki şampiyon kadrodan teknik direktör Cüneyt Biçer ve futbolcular Onur Garip, Ergun Cengiz, Özcan, Necmi, Cuma, Oğuzhan, Sezer, Yiğit ve Kadir'le yollarını ayırmıştı.

Yuri Dyupin's incredible double save against CSKA