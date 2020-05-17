Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Türk cimnastik hakemlerine Tokyo Olimpiyat Oyunları daveti
17.05.2020 - 12:30 | | ANKARA (AA)

Türk cimnastik hakemlerine Tokyo Olimpiyat Oyunları daveti

Artistik cimnastik hakemlerinden Mergül Yılmaz ve Şenol Türkdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na davet edildi.

Türk cimnastik hakemlerine Tokyo Olimpiyat Oyunları daveti
ABONE OL

 

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Birçok uluslararası organizasyonda başarılı bir şekilde görev alan iki hakemimiz, Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından Tokyo Olimpiyat Oyunları'na davet edilmiştir." denildi. Açıklamada iki Türk hakemin görüşlerine de yer verildi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hakem olarak katılacağı için çok mutlu olduğunu belirten Mergül Yılmaz, "2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na antrenör olarak katıldığımda çok heyecanlıydım. Böyle büyük bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duymuştum. Olimpiyat oyunlarına hakem olarak katılmak farklı bir duygu, yine çok heyecanlıyım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemliğin cimnastik branşında çok büyük sorumluluk getirdiğini vurgulayan Şenol Türkdoğan ise "Cimnastikçilerin uzun yıllar aralıksız süren muazzam emeklerini düşündüğümüzde hak ettikleri puanları vermek oldukça güç oluyor. Olimpiyat oyunlarında bu görev bana nasip oldu. Umarım pandemi sonrası sağlıklı bir ortamda olimpiyat oyunları gerçekleşir ve orada üzerime düşen görevi en iyi şekilde yerine getiririm." ifadelerini kullandı.

Türk cimnastik hakemlerine Tokyo Olimpiyat Oyunları daveti

Ünlü spiker Ian Darke, Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ural Aküzüm: Bilim Kurulu kararı olmazsa sorumlu TFF'dir

Ural Aküzüm: Bilim Kurulu kararı olmazsa sorumlu TFF'dir

Robert Prosinecki: Zor bir süreç yaşıyoruz

Robert Prosinecki: Zor bir süreç yaşıyoruz

Taffarel: Türkiye artık UEFA Kupası’nı şampiyonluğunu ve dünya üçüncülüğünü unutmalı

Taffarel: Türkiye artık UEFA Kupası’nı şampiyonluğunu ve dünya üçüncülüğünü unutmalı

Ceyhun Gülselam: Erol hocayı daha iyi yerlerde görmek isterim

Ceyhun Gülselam: Erol hocayı daha iyi yerlerde görmek isterim

Sıradaki Haber