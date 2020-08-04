Türk futbolcular, Serie A’ya damga vurdu!

ONUR DİNÇER

İtalya’yı salladık

Avrupa’nın beş büyük liginden biri olan Serie A’da geride kalan sezon Türk futbolcular açısından bir çok ilke sahne oldu. Sekiz Türk oyuncu ile tarihinin bu açıdan en yüksek rakamıyla başlayan sezonda, milli oyuncular performanslarıyla göz doldurdu. Cengiz Ünder üç yıldır kadrosunda bulunduğu Roma’daki performansının karşılığını, bir çok dev ekibin transfer listesine girerek aldı. Mert Çetin de sarı-kırmızılı ekipteki ilk sezonunda forma giydiği maçlarla tecrübe kazandı.



Tarihi başarılar

Juventus ile mutlu sona ulaşan Merih Demiral, İtalya’da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Hakan Çalhanoğlu takımı Milan’da, bu sezon 35 Serie A, 3 de İtalya Kupası olmak üzere toplam 38 resmi müsabakada görev aldı. Çalhanoğlu; 11 gol, 9 assistle İtalya’daki en golcü sezonunu yaşadı. Sassuolo’da forma giyen Mert Müldür, ligdeki ilk gollerini kaydetti. 21 yaşındaki sağ bek yükselen performansını 2 gol-3 assitlik istatistikle süsledi ve alkış topladı.

Almanya’nın modası geçti

Türk oyuncuların geleneksel olarak en çok forma giydiği lig olan Almanya’nın pabucu bu kez İtalya tarafından dama atıldı. Barındırdığı gurbetçi nüfusunun da etkisiyle ülkedeki birçok takımda, Türk futbolcunun forma giydiği Almanya, bu açıdan en dikkat çekici lig olma özelliğini bu sezonluğuna İtalya’ya devretti. Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere buradaki milli oyuncuların başarıları, gözlerin Serie A’ya çevrilmesine, Bundesliga’dan çok konuşulmasına neden oldu.

Cengiz ve Çaglar’ın Altınordu günleri