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24.10.2020 - 07:00 |

Türk futbolu krizde! Ülke puanları eriyor...

UEFA ülke klasmanında geçen sezon 11. sıraya gerileyen Türkiye, bu sezonun henüz başında 13. basamağa düştü.

Türk futbolu krizde! Ülke puanları eriyor...
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13. sıraya geriledi
Dört büyüklerin Avrupa’da grupların dışında kalması ve son dönemde yaşanan olumsuzluklar Türk futbolunu geriye götürdü. UEFA ülke klasmanında geçen sezon 11. sıraya gerileyen Türkiye, bu sezonun henüz başında 13. basamağa düştü. Ön eleme maçlarında Türkiye’yi geçen Ukrayna 29,5 puanla klasmanda 11. sıraya yerleşirken, İskoçya da bu hafta puanını 29,375’e çıkartıp, Türkiye’yi geride bıraktı.

Tablo çok karanlık
Türkiye ise bugün itibarıyla 28,9 puanla 13. sırada yer aldı. Sezon sonu Türkiye 10. sıraya çıkamadığı takdirde, Süper Lig’de 2021-22 sezonunun şampiyonu Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalacak. Ülkemiz ilk 15 ülke arasında yer alamazsa, 5 takımla temsil 4’e düşecek. Sadece Süper Lig Şampiyonu Şampiyonlar Ligi hakkı kazanabilecek. UEFA Avrupa Ligi’ne hiç takım gönderemeyecek.

Türk futbolu krizde Ülke puanları eriyor...

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