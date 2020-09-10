Türk futboluna Misli.com imzası

Yıldırım Demirören katıldı

TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, eski TFF Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Sinan Oktay, Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demirören Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Cengiz Zülfikaroğlu, Misli.com CEO’su Burak Şimşek ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can katıldı.

Özdemir: Teşekkür ediyorum

Anlaşmaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, “Misli.com 2. Lig” ve “Misli.com 3. Lig” adlarıyla anılacak. Altı farklı grupta toplamda 106 takımın mücadele ettiği liglerde her hafta belli sayıda maç dijital platformlardan canlı yayımlanacak. TFF Başkanı Özdemir, “Sayın Demirören, bir kez daha futbola ve spora ne kadar değer verdiğini göstermiştir. Sayın Demirören’e ve Demirören ailesine, Türk sporuna yıllardır verdikleri katkı ve bu iş birliği için gönülden teşekkür ediyorum. Yapılan anlaşmayla kazanan Türk Futbolu olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Sporun gelişimi temel odağımız’

Doğru planlama önemliSponsorluk imza töreninde Misli.com’u temsilen konuşan eski TFF Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye’de futbol ekonomisinin yapılanmasında Nihat Özdemir yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu’nun zorlu ancak önemli bir göreve soyunduğunu belirtti. Demirören, alt liglerde bu tür düzenlemelere özellikle ihtiyaç duyulduğunu ve Türk futbolunun, doğru planlama ve tam bir konsensüsle atılacak doğru adımlar sayesinde başarı yakalayacağını söyledi.

Marka değerine katkı

Yıldırım Demirören, “Misli.com olarak odağımız Türk sporu. Futbol, basketbol ve voleybol sporlarına bugüne kadar verdiğimiz desteği devam ettirirken, ilgimizi alt liglere de yönlendirerek ülke sporuna daha fazla değer katmak, futbolumuzun marka değerini alt liglerle birlikte yükseltmek ve bu sayede futbol ekonomisini büyütmek amacıyla TFF 2’nci ve 3’üncü Lig’in isim sponsoru olma kararı aldık. Farklı spor branşlarını içeren bir platform olarak sporun gelişimi bizim temel odağımız” dedi.

Törenin ardından TFF ile Demirören Holding ve Misli.com başkan ve yöneticileri yemekte bir araya geldi. Yemek sonunda TFF Başkanı Nihat Özdemir, Cengiz Zülfikaroğlu, Sinan Oktay ve Erdoğan Demirören’e de A Milli Takım forması verdi.

‘İllegal bahis önlenmiş olacak’

İmzalanan anlaşmanın Türk futboluna birçok yönden büyük katkı sağlayacağını aktaran Nihat Özdemir, “TFF ve Misli.com markalarının ortak gücüyle, 2. Lig ve 3. Liglerimizin bilinirliği, izlenirliği daha da artacak. Daha önemlisi, bu imza illegal bahsin önlenmesi için önemli bir adım olacak. Bu anlaşmamız, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de oynayan futbolcuların vitrine çıkmasına imkan verecek. Maç yayınları ile futbolcular daha motive olacak, genç ve yeni oyuncular kazanacağız. Böylece hem kulüplerimiz oyuncu satıp gelir sağlayacak hem de milli takımlarımız için geniş bir havuz oluşacak” dedi.

Ücretsiz izlenecek

Misli.com olarak kulüpler ve federasyonlar temelinde gerçekleştirdikleri sponsorlukların sadece maddi destek olarak algılanmaması gerektiğini belirten Demirören, gerçekleştirdikleri son sponsorluk ile futbolda alt liglerin daha yakından takip edilmesine de katkı vereceklerini ifade etti. Yıldırım Demirören, statların durumuna göre yayın politikası izleneceğini ifade ederek, Misli.com uygulamasını indiren herkesin karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edeceğini de sözlerine ekledi.

Bu anlaşma bir kilometre taşı

TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, alt liglerin de izlenirliğinin artmasının Türk futbolu için önemli bir kilometre taşı olacağını ifade ederek, “Yetenekli futbolcularımızın daha izlenebilir platformlarda yer almaları; hem takımlar hem oyuncular hem de tüm futbol dünyası için çok kıymetli olacak. İlerleyen dönemlerde 2. Lig ve 3. Lig’in daha çok konuşulacağına ve bu mecranın değerinin katlanarak artacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.