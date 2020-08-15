Türk futbolundan Emre Belözoğlu geçti

Futbola, 1990 yılında Zeytinburnuspor altyapısında adım atan Emre Belözoğlu, yeteneğiyle kısa sürede fark edildi ve adını duyurmaya çok küçük yaşlarda başladı.

İlk kulübünde 2 sene forma giyen ve daha sonra Galatasaray'a geçen Emre, 1996 yılından itibaren sarı-kırmızılılar ile profesyonel kariyerine geçiş yaptı.

Kariyerinde Galatasaray dışında Süper Lig'den Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formalarını giyen yıldız oyuncu, İtalya'dan Inter, İngiltere'den Newcastle United, İspanya'dan ise Atletico Madrid formalarını terletti.

Emre, 101 kez giydiği A Milli Futbol Takımı ile 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynama başarılarını gösterdi.

Kulüp takımlarıyla 720, A Milli formayla da 101 karşılaşmada görev yapan yıldız isim, toplam 821 resmi müsabaka oynadı.

Galatasaray'da tarihi başarılar kazandı

A Takım'da ilk resmi maçına 1996-1997 sezonunda 17 yaşında çıkan Emre, sarı-kırmızılı formayı 5 sezon giydi ve burada tarihi başarılara imza attı.

Emre, Galatasaray'ın 1996-2000 yılları arasında üst üste elde ettiği 4 şampiyonlukla tarihe geçti.

Tecrübeli oyuncu, Türk takımları adına kazanılan ilk Avrupa kupası zaferini de burada yaşadı.

Emre, henüz 20 yaşındayken Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alarak büyük bir başarı elde etti.

Yıldız oyuncu, Galatasaray formasıyla 2 de Türkiye Kupası kaldırdı.

Tecrübeli isim, Galatasaray ile ligde 102, Türkiye Kupası'nda 21, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21, UEFA Kupası'nda 7, UEFA Süper Kupası'nda ise 1 maça çıktı.

Inter ile Avrupa'ya açıldı

Emre Belözoğlu, Galatasaray'da gösterdiği üst düzey performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Sarı-kırmızılılar ile UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra Avrupa'nın önemli ekiplerinin transfer listesine dahil olan Emre, tercihini o dönemin en iyi kulüplerinden Inter'den yana kullandı.

Inter'de dünyanın en iyi futbolcularından bazılarıyla 4 sezon top koşturan Emre, İtalya temsilcisiyle İtalya Kupası'nı kazandı.

Emre, Inter ile Serie A'da 79, İtalya Kupası'nda 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 mücadelede oynadı.

İngiltere macerası

Emre Belözoğlu, 4 yıl süren İtalya macerasının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

İngiltere'nin Newcastle United takımına transfer olan Emre, adada 3 sezon forma giydi.

Burada oynadığı futbol ve attığı gollerle adından sık sık söz ettiren Emre, siyah-beyazlı ekiple 2006 yılında UEFA Intertoto kupasını kazandı.

Emre, Premier League'de 58, kupada 5, FA Cup'ta 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve Intertoto Kupası'nda 3 müsabakada boy gösterdi.

Türkiye'ye Fenerbahçe ile döndü

Yıldız oyuncu, İtalya ve İngiltere tecrübelerinin ardından bu kez Fenerbahçe ile anlaşarak Türkiye'ye döndü.

Sarı-lacivertli takıma gelir gelmez 2. kaptanlığa yükselen Emre, futbolu bıraktığı ve 3 kez imza attığı takımında taraftarın sevgilisi oldu.

Fenerbahçe ile 2008-2009 sezonunda buluşan Emre, bir sezon sonra sarı-lacivertli takımla ilk kupasını Süper Kupa'yı alarak kazandı.

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli ekipte 2'şer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Fenerbahçe'de 3 farklı dönemde oynadı

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de 3 farklı dönemde forma giydi.

Sarı-lacivertli ekibe ilk olarak 2008-2009'da gelen Emre, 2010-2011'de Fenerbahçe'deki ilk şampiyonluğunu yaşadı. Emre, 4 sezonun ardından 2012-2013 sezonunda İspanya'nın Atletico Madrid ekibine geçti.

Sezonun devre arasında Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu düşüncesiyle eski takımına yeniden dönen Emre, 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertli ekipteki ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Fenerbahçe ile 2 sezonluk 2. döneminin ardından 2015-2016 sezonu öncesinde yollarını ayıran Emre, 4 yıllık aranın ardından takımına 3. kez yeniden geldi.

Emre, 2019-2020 sezonunu gönül verdiği Fenerbahçe'de tamamlayarak futbol kariyerine nokta koydu.

32 yaşında İspanya'ya transfer oldu

Türkiye'de ve Avrupa'da uzun yıllar başarılı bir şekilde forma giyen Emre Belözoğlu, 32 yaşında İspanya'nın en önemli kulüplerinden Atletico Madrid'e transfer oldu.

Burada da etkili bir performansa imza atan Emre, böylece İtalya ve İngiltere'den sonra İspanya'da da forma giyerek önemli bir başarıya imza attı.

Emre, Atletico Madrid ile İspanya Kral Kupası ve UEFA Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Yıldız futbolcu, İspanyol temsilcisiyle yarım sezonda La Liga'da 7, Kral Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve UEFA Süper Kupa'da 1 müsabakaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de yeniden doğdu

Emre Belözoğlu, 35 yaşında transfer olduğu Medipol Başakşehir'de adeta yeniden doğdu.

Bir diğer İstanbul temsilcisine transfer olmadan önceki Fenerbahçe döneminin sonunda yaşı ve performansı nedeniyle eleştirilen Emre, Medipol Başakşehir'de ise kalitesini yeniden ortaya koydu.

Medipol Başakşehir ile 4 sezonda lide 104 maça çıkan Emre, Türkiye Kupası'nda 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 maça çıktı.

Önemli teknik adamlarla çalıştı

Emre Belözoğlu, yaklaşık 25 yıllık futbol kariyerinde çok önemli teknik adamlarla çalışma fırsatı buldu.

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, Medipol Başakşehir ve milli takımda toplam 20 farklı teknik adamla çalıştı.

Emre, kulüp takımlarında sırasıyla Fatih Terim, Hector Cuper, Alberto Zaccheroni, Roberto Mancini, Graeme Souness, Glenn Roeder, Sam Allardyce, Kevin Keegan, Luis Aragones, Christoph Daum, Aykut Kocaman, Diego Simeone, Ersun Yanal, İsmail Kartal ve Abdullah Avcı'nın ekiplerinde yer aldı.

Yıldız isim, milli takımda ise Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Oğuz Çetin, Guus Hiddink ve Mircea Lucescu ile boy gösterdi.

Milli takımda dalya dedi

Emre Belözoğlu, A Milli Futbol Takımı'nda 100 ve üzerinde maçta forma giyen isimler arasına da adını yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekibin en büyük başarıları, 2002 FIFA Dünya Kupası üçüncülüğü ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finali kadrolarında yer alan Emre, milli formayı 101 kez giydi.

Yıldız futbolcu, milli takım adına 9 gol atmayı da başardı.

Süper Lig'de 391 maç

Emre Belözoğlu, 16,5 sezon forma giydiği Süper Lig'de toplam 391 maçta görev aldı.

Kariyerinde Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formalarını giyen Emre, toplam 13 kupa kazandı.

Tecrübeli yıldız, Galatasaray ile 5, Fenerbahçe ile 7,5 ve Medipol Başakşehir ile 4 sezonda boy gösterdi.

Medipol Başakşehir ile kupa sevinci yaşayamayan Emre, Galatasaray ve Fenerbahçe ile 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupası'nın sahibi oldu.

Emre, Türkiye kariyerinde Galatasaray ile 102, Fenerbahçe ile 185 ve Medipol Başakşehir ile 104 maça çıkmayı başardı.

49 Türkiye Kupası

Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası'nda ise 49 mücadeleye çıktı.

Tecrübeli oyuncu, bu kulvarda Galatasaray ile 21, Fenerbahçe ile 19 ve Medipol Başakşehir ile 9 karşılaşmada oynadı.

Emre, Türkiye'de lig ve kupa dışında Galatasaray ile 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe ile de 3 Süper Kupa maçında boy gösterdi.

Fenerbahçe'de 227 resmi müsabaka

Emre Belözoğlu, özdeşleştiği Fenerbahçe'de 227 resmi müsabaka oynadı.

Tecrübeli isim, sarı-lacivertli ekiple Süper Lig'de 185, Türkiye Kupası'nda 19, Süper Kupa'da 3, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemeleri ile UEFA Avrupa Ligi'nde 10'ar maça çıktı.

Avrupa Kupaları'nda 114 maç

Emre Belözoğlu, Avrupa Kupaları'nda kariyerinde 114 maçta boy gösterdi.

Yıldız oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 57, UEFA Avrupa Ligi'nde 52, UEFA Süper Kupa'da 2 ve Intertoto Kupası'nda 3 mücadelede oynadı.

Emre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 gol atma başarısı gösterdi.

Tecrübeli isim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 21, Inter ile 22, Fenerbahçe ile 10 ve Medipol Başakşehir ile 4 müsabakaya çıktı.

Emre, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise Galatasaray ile 7, Inter ile 8, Newcastle United ve Fenerbahçe ile 10, Atletico Madrid ile 6 ve Medipol Başakşehir ile 11 mücadelede sahada yer aldı.

Yıldız isim, Galatasaray ve Atletico Madrid ile 1'er UEFA Süper Kupa, Newcastle United ile de 3 Intertoto Kupası maçı oynadı.

4 farklı 10 yılda gol attı

Emre Belözoğlu, kariyerinde gerçekleştirilmesi çok zor bir olaya imza attı.

Tecrübeli oyuncu, yaklaşık 25 yıllık futbol kariyerinde 4 farlı 10 yılda gol atma başarısı gösterdi.

Emre, 1990'lı, 2000'li, 2010'lu ve 2020'li yıllarda gol atarak tarihe geçti.

17 kupa kaldırdı

Emre Belözoğlu, yaklaşık 25 yıllık kariyerine 17 kupa sığdırdı.

Yıldız oyuncu, 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 de UEFA Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.