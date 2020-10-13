Türk futbolunun başı sağolsun

Uzun süredir hastanede idrar yolu enfeksiyonu tedavisi gördüğü bilinen, Göztepe ve Milli Takım'da sayısız maça çıkıp adını efsaneler arasına yazdıran 'İngiliz' lakaplı Nevzat Güzelırmak, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Göztepe ve A Milli Takım'ın eski efsane futbolcularından Güzelırmak son yolculuğuna uğurlandı.

Göztepe'nin 'Efsane' kadrosunun değişilmezlerinden ve 17 yıl boyunca üzerinden sarı kırmızılı formayı hiç çıkarmayan Güzelırmak, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıp, Avrupa'da Fuar Şehirleri Kupası'nda da yarı final oynayan isimler arasına adını yazdırmıştı. İzmir futboluyla da adını bütünleştiren efsane Göztepe'nin yanı sıra Altay, Karşıyaka, Denizlispor, Bursaspor, Kayserispor, Konyaspor, Adana Demirspor'un da hocalık görevlerini üstlenmişti.

'Başımız sağ olsun'

Henüz 1.5 ay önce bir diğer 'Efsane' Göztepeli 'Bombacı' lakaplı Halil Kiraz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Göztepe camiası, şimdi de Nevzat Güzelırmak'ın vefatıyla sarsıldı. Göztepe'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Altay, Altınordu, Bucaspor 1928, Karşıyaka gibi İzmir'in köklü takımları başta olmak üzere birçok futbol kulübü, sosyal medya hesaplarından Güzelırmak adına başsağlığı mesajı yayınladı.

'Hayattayken andık'

Göztepe efsanesi merhum Nevzat Güzelırmak, Milliyet Ege Spor Servisi'nin başlattığı, "Geçmişten Günümüze Değerlerimiz Konuşuyor" köşesine konuşmuş, Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş ve usta kalem Fatih Tanfer'in sorularını yanıtlamıştı. 'İngiliz' lakaplı efsane Güzelırmak, Milliyet Ege Spor Servisi'nce "Beni, Göztepe var etti" başlığıyla bir kez daha ölümsüzleşmişti. Tüm Milliyet ailesi olarak başta Göztepe camiası olmak üzere Türk futboluna başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun 'İngiliz' Nevzat Güzelırmak.