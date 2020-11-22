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22.11.2020 - 11:40 |

Türk genci Danimarka boks şampiyonu oldu

Danimarka boksunda basamakları hızla çıkmaya başlayan 18 yaşındaki Türk genci Necdet Koçbay orta sıklette 75 kilo da Danimarka Boks Şampiyonu oldu.

Türk genci Danimarka boks şampiyonu oldu
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Ülkenin dördüncü büyük kenti Aalborg’da yapılan 2020 Danimarka U19 ve Elite Boks Şampiyonasında ringe çıkan genç Türk boksör Necdet Kocbay, finalde rakibi Kasper Walton’a karşı üç raund boyunca üstünlük sağlayarak 2-1 puanla ilk kez şampiyonluğunu ilan etti.

Kopenhag’ın Herlev Boks Kulübünde boks yaşamını sürdüren genç Türk boksör Koçbay’ın, uzun yıllardan sonra Danimarka Boks Şampiyonu olması Türkler arasında mutluluk yarattı.

Danimarka boks otoriteleri, Necdet Koçbay’ın 1980’li yıllarda ringlerin tozunu attıran Eyüp Can’dan sonra, ulusal ve uluslararası boksta ilerde adından çok söz ettireceğini öne sürüyorlar.

Türk boksör Necdet Koçbay, 18 yaşında gençlerde orta sıklette kazandığı Danimarka Şampiyonluğunu ailesi ile bu ülkede yaşayan Türklere armağan ettiğini belirterek, hedefinin Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Türk genci Danimarka boks şampiyonu oldu

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