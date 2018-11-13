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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Türk hackerdan Max Kruse'ye şok!
13.11.2018 - 08:07 |

Türk hackerdan Max Kruse'ye şok!

Türk bir hacker, Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen Max Kruse'nin Instagram hesabını ele geçirdi.

Türk hackerdan Max Kruse'ye şok!
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Kruse'nin hesabını alan hacker, hesaba Türk bayrağı koyarken yapmış olduğu hikayede ''Türkler burada'' notunu düştü.

Sadece Mesut Özil kaldı

Öte yandan Türk hacker, Kruse'nin takip ettiği tüm hesapları takipten çıkartırken bir tek Mesut Özil'i takip etti.

Max Kruse'nin menajeri, Alman Bild gazetesine konuşurken ''Instagram'ın olaydan haberi var. Düzeltmeye çalışıyoruz.'' sözlerini kullandı. (Sporx)

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