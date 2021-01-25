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25.01.2021 - 00:43 | | AA

Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı VitrA: 1-3
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Ebru Kaya 

Türk Hava Yolları: Aslı Kalaç, Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, Santana, Nursevil Gökbudak Aydınlar) 

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Mirkovic)

Setler: 25-17, 19-25, 18-25, 19-25 

Süre: 121 dakika (26, 34, 30, 31)

Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

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