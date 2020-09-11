Türk Hava Yolları şampiyonluk için Sırbistan'da

Türk Hava Yolları'nın Zeleznicar Lajkovic ekibiyle ile yarın ve 12 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçlar, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmalarda üstünlük sağlayan takım, Balkan şampiyonu olarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Şampiyonluğa ulaşacak ekip, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nda Hırvatistan'ın OK Kastela takımı ile eşleşecek.