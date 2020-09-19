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HaberlerVoleybol Haberleri Türk Hava Yolları-VakıfBank: 0-3
19.09.2020 - 22:58 | | İSTANBUL (AA) -

Türk Hava Yolları-VakıfBank: 0-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Türk Hava Yolları-VakıfBank: 0-3
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Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Ada Germen, Aslı Kalaç, Nursevil Gökbudak (Merve Dalbeler, Özgenur Çetiner)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Hackley, Melis Gürkaynak (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Selin Adalı)

Setler: 20-25, 23-25, 15-25

Süre: 76 dakika (24, 28, 24)

Diğer sonuçlar şöyle

Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor maçının ertelendiği üçüncü haftada bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Karayolları-Kuzeyboru: 3-1

PTT-Sistem9 Yeşilyurt: 2-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş: 3-0

Çan Gençlik Kale Spor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Türk Hava Yolları-VakıfBank: 0-3

 

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