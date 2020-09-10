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10.09.2020 - 00:18 | |   ANTALYA (AA) -

Türk Telekom: 54 – Kızılyıldız: 83

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, Türk Telekom'u 83-54 yendi.

Türk Telekom: 54 – Kızılyıldız: 83
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Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Türk Telekom, Kızılyıldız takımı ile karşı karşıya geldi.

Etkili bir oyun sergileyen Kızılyıldız, Türk Telekom’u 83-54 yendi.

Turnuvaya, yarın oynanacak TOFAŞ- Anadolu Efes karşılaşması ile devam edilecek.

Turnuva kapsamındaki ikinci hazırlık organizasyonu 13 Eylül'de tamamlanacak.

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Türk Telekom: Yiğit Özkan, Baldwin 4, Dekker 11, Can Korkmaz 11, Mcintyre 9, Ercan Bayrak 1, Göktuğ Baş 5, Wiltjer 4, Eric 9, Burak Gözeneli

Kızılyıldız: Hall 9, Loyd 17, Uskokomc, Davidovac 17, Lazic, Resth 13, Radanov 6, Dobric 9, Simonovic 2, Kuridza 2, Simanic 4, Kuzmic 4

1. Periyot: 14-19

Devre: 31-47

3. Periyot: 42-63

 

 

 

 

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