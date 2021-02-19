Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Marcus Foster ile anlaştı
19.02.2021 - 11:06 | | AA

Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Marcus Foster ile anlaştı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Marcus Foster'ı kadrosuna kattı.

Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Marcus Foster ile anlaştı
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider bitirerek bir üst tura çıkan Türk Telekom, gard rotasyonunu güçlendirdi.

Başkent ekibinin, ABD'li oyun kurucu Marcus Foster ile sezon sonuna kadar anlaştığı belirtildi.

Sezona THY Avrupa Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta başlayan 25 yaşındaki oyuncu, 6 sayı, 1,2 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Avrupa kariyerinde daha önce Hapoel Holon formasıyla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ter döken Foster, 17,8 sayı, 3,8 asist, 2,9 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Profesyonel kariyerine 2018 yılında başlayan 1,91 metre boyundaki oyuncu, NBA ekiplerinden Sacramento Kings ile sözleşme imzaladı. Kore ve Lübnan maceralarının ardından NBA Yaz Ligi'nde Orlando Magic formasıyla mücadele eden Foster, daha sonra Avrupa'ya geldi.

Türk Telekom, ABDli oyun kurucu Marcus Foster ile anlaştı

Drogba’dan basketbol şov!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mertens-Sabalenka ikilisi şampiyon
    Mertens-Sabalenka ikilisi şampiyon
  2. 'Bu olimpiyat, daha öncekiler gibi olmayacak'
    'Bu olimpiyat, daha öncekiler gibi olmayacak'
  3. Arda Turan dönüyor!
    Arda Turan dönüyor!
  4. A Milliler'de 3 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı
    A Milliler'de 3 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı
  5. Menemenspor ile Akhisarspor derbide rakip
    Menemenspor ile Akhisarspor derbide rakip
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan açıklamalar

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan açıklamalar

Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Marcus Foster ile anlaştı

Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Marcus Foster ile anlaştı

LeBron James NBA'de "35 bin kulübü"ne girdi

LeBron James NBA'de "35 bin kulübü"ne girdi 

Son dakika - NBA All-Star ilk beşleri belli oldu!

Son dakika - NBA All-Star ilk beşleri belli oldu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet