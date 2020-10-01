Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu Ã§eyrek finalinde TÃ¼rk Telekom, Fransa temsilcisi JDA Dijon'a 83-82 yenilerek turnuvadan elendi.Â

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nun ev sahipliÄŸinde 8'li final formatÄ±nda dÃ¼zenlenen organizasyonun Ã§eyrek finalinde, TÃ¼rk Telekom ile FransÄ±z ekibi JDA Dijon karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â

MaÃ§a etkili baÅŸlayan TÃ¼rk Telekom, ilk Ã§eyreÄŸi 24-18 Ã¶nde tamamladÄ±. Ä°kinci Ã§eyrekte Fransa temsilcisi farkÄ± indirse de TÃ¼rk Telekom, soyunma odasÄ±na 49-46 Ã¶nde gitti.

Ä°kinci yarÄ±da skor Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyamayan mavi-beyazlÄ±lar, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ periyodunu 65-62 geride bitirdiÄŸi mÃ¼cadeleden 1 sayÄ± farkla 83-82 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±.

TÃ¼rk Telekom'dan Kyle Wiltjer ile JDA Dijon'dan Axel Julien, 19'ar sayÄ±yla maÃ§Ä±n en skorer isimleri oldu.

Ã–te yandan gÃ¼nÃ¼n diÄŸer Ã§eyrek final maÃ§Ä±nda Ä°spanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos, Ä°srail'in Hapoel Bank Yahav takÄ±mÄ±nÄ± 92-65 yendi.Â

Bu sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan JDA Dijon ile Hereda San Pablo Burgos, 2 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ finale kalmak iÃ§in mÃ¼cadele edecek.