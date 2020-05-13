Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören'den liglerin oynanmama kararına destek

Burak Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBF'nin bu süreci çok iyi yönettiğini belirtti.

Kararların çok çabuk alındığını aktaran Gören, "Türkiye Basketbol Federasyonunun almış olduğu kararı son derece yerinde ve olumlu buluyorum. Sürecin başından itibaren federasyonumuz gerçekten insan sağlığını ön plana koyarak gerekli adımları attı. Kararları da çok çabuk şekilde, bizleri de rahatlatan bir şekilde aldı. Süreci çok iyi yönettiklerini düşünüyorum." dedi.

Artık gelecek sezonun planlanmasının yapılması gerektiğini anlatan başkent ekibinin başantrenörü, şöyle konuştu:

"Liglerin durumuyla alakalı problem ortadaydı. İnsanların merakı kadar da kulüplerin de bundan sonraki süreci nasıl yönetecekleriyle alakalı bir beklenti vardı. Her zaman söylediğim gibi; biz bu senenin nasıl biteceğinden ziyade önümüzdeki sezonun nasıl başlaması gerektiğini konuşmalıyız. Seyirciyle birlikte sağlıklı bir ortamda nasıl oynayabiliriz, onu düşünmemiz gerekir. Ligler bitirildi ve artık kulüplere, bu işin içindeki herkese bundan sonraki sürece hazırlanmak için fırsat da tanınmış oldu. Dolayısıyla ben kararı çok olumlu ve mümkün olduğunca da insanları ve kulüpleri zorda bırakmayan, iyi düşünülmüş bir karar olarak değerlendiriyorum."

"Şansızlığa uğrayan takımlar için üzgünüm"

Burak Gören, salgından önce çok iyi performans ortaya koyan takımların şansızlığa uğradığını ve bu yüzden üzgün olduğunu dile getirdi.

Örnek olarak Anadolu Efes'i gösteren Gören, "Bu tip durumlar, karar vericiler açısından çok zorludur. Birkaç defa federasyondan arkadaşlarla konuştuğum zaman, herkesi mutlu edecek kararı veremeyeceklerinin çok farkındaydılar. Bu işin yöneticisi olanlar, doğru kararları vermesi gerekiyor. Bu kararın çok zor alındığını düşünüyorum. Birçok takım çok iyi ritimdeydi. Örneğin Anadolu Efes, hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye'de şampiyonluğa çok yakındı. Bundan negatif anlamda etkilenen takımlar oldu ama kimsenin öngörmediği bir sağlık problemiyle karşı karşıya kaldık. Şansızlığa uğrayan takımlar oldu ama bu süreç atlatıldıktan sonra hak edenlerin de istedikleri yerde olacaklarını düşünüyorum. Şansızlığa uğrayan takımlar için de üzgünüz ama bu alınması gereken bir karardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonlar Ligi oynanacaktır

Burak Gören, son 8 takım arasına adlarını yazdırdıkları FIBA Şampiyonlar Ligi'nin planlanan takvim olan 30 Eylül'de başlayacağını umut ediyor.

Dünyanın çoğu yerinde normalleşme sürecinin başladığını belirten Gören, "FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finalin 30 Eylül'de oynanması planlanıyor. Olumlu düşünmek istiyorum ve oynanacağını düşünüyorum. Normalleşme sürecindeyiz. Artık önümüzdeki aydan itibaren daha da normalleşme sürecine geçilecek. Eylül ayında aksi bir şey düşünmek istemiyorum ve oynanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un gelecek sezon da Avrupa kupalarında yer alacağını vurgulayan gören, şunları kaydetti:

"Türk Telekom şirket yapısıyla ve Türk basketboluna verdiği katkıyla gerçekten çok büyük bir marka. Türk Telekom'u 3-5 yıllık bir organizasyon olarak düşünmemek lazım. Son 30 yılda Türk basketboluna ciddi bir katkı veriyor. Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da saygınlığı olan bir kulüp. Son iki yılda ULEB Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Türk Telekom markası mutlaka bir Avrupa yarışında önümüzdeki sezon da olacak. Her iki kurum da bizi organizasyonuna istiyor."